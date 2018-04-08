КНДР добивается, чтобы Ким Чен Ын встретился с Дональдом Трампом в Пхеньяне
Другое возможное место – столица Монголии, сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на источники. По их словам, стороны ведут секретные переговоры. Какие варианты предлагает Вашингтон, неизвестно. Ранее президент США говорил, что готов встретиться с лидером Северной Кореи, чтобы решить ядерно-ракетную проблему.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
vaka257 08 апреля 2018 | 07:39
А толстячок оказывается трусоват- побаивается свою страну покидать....Все диктаторы,как правило,трусы...
estamp 08 апреля 2018 | 08:01
vaka257: А толстячок оказывается трусоват-
---
Дык... знает с кем придется иметь дело.
student_ru_ru 08 апреля 2018 | 07:43
А что, хорошее место. Тихое, пустынное.
sasass 08 апреля 2018 | 08:04
Вот будет номер , если Ын возьмет Трампа в заложники ...)))
boltzmann_ 08 апреля 2018 | 08:09
sasass: придется брать всю делегацию вместе с самолетом (человек 20 + ядерный чемоданчик)