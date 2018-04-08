КНДР добивается, чтобы Ким Чен Ын встретился с Дональдом Трампом в Пхеньяне

Другое возможное место – столица Монголии, сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на источники. По их словам, стороны ведут секретные переговоры. Какие варианты предлагает Вашингтон, неизвестно. Ранее президент США говорил, что готов встретиться с лидером Северной Кореи, чтобы решить ядерно-ракетную проблему.