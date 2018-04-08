Полиция Германии уточнила количество погибших в результате наезда автомобиля на толпу в Мюнстере...

Это три человека, включая водителя. Ранее сообщалось о четырех погибших, 20 пострадали. Отмечалось, что водитель покончил с собой. Машина наехала на группу людей возле ресторана на площади. Полиция не считает это терактом. По данным СМИ, за рулем находился гражданин Германии, у мужчины были психические отклонения.