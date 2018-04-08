Полиция Германии уточнила количество погибших в результате наезда автомобиля на толпу в Мюнстере
Это три человека, включая водителя. Ранее сообщалось о четырех погибших, 20 пострадали. Отмечалось, что водитель покончил с собой. Машина наехала на группу людей возле ресторана на площади. Полиция не считает это терактом. По данным СМИ, за рулем находился гражданин Германии, у мужчины были психические отклонения.
Комментарии3
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velbkeirf1 08 апреля 2018 | 07:48
Полиция Германии уточнила\\\\\\\\\\\\\\\
Хальт — ни с места!, Всем жителям деревни необходимо пройти срочную регистрацию!
patrik05 08 апреля 2018 | 07:51
Полиция Германии уточнила количество погибших в результате наезда автомобиля на толпу в Мюнстере...
Она вчера это уточнила. Новости не первой свежести.
sasass 08 апреля 2018 | 07:51
Этнический немец с курдской кровью - нарочно не придумаешь , чтобы скрыть террористическую деятельность на германской земле - ведь не секрет , что у самой Меркель в крови еще остались следы генома агентши КГБ и ШТАЗИ....)))