В беспорядках из-за доставки в камеру бывшего президента Бразилии пострадали 9 человек
Среди них один ребенок, сообщает канал «Глобу». Полиция применила сезоточивый газ и резиновые пули против сторонников Лулы да Силвы в городе Куритиба, которые попытались прорваться в местное отделение федеральной полиции. Именно там оборудована камера, в которой бывший глава государства начал отбывать наказание по делу о коррупции. Он был осужден на 12 лет.
Комментарии4
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patrik05 08 апреля 2018 | 07:48
В беспорядках из-за доставки в камеру бывшего президента Бразилии пострадали 9 человек...
Мишел Темер боится Лулу да Силву, и поэтому он сфальсифицировал уголовное дело. Лулу да Силва - это политзаключенный, бразильский Кирилл Серебренников.
moris71 08 апреля 2018 | 08:14
patrik05: Именно так. Но это только начало. У Лулы только рейтинг поднялся от этой движухи. Народ довели до того, что они скоро федеральную полицию и членов суда линчевать начнут. И это в стране, погрязшей в криминале! Это как надо было людей достать !
hrenvam 08 апреля 2018 | 08:07
Когда нашего доставят - беспорядков не будет !
moris71 08 апреля 2018 | 08:12
"Глобу" - подонки и лгуны. Можете умножать эту цифру на 2. Это именно "Глобу" в 2017 году показал в прайм-тайм в передаче "Фантастико" фильм, в котором объявил всех русских контрабандистами всякой дряни из Венесуэлы и Парагвая в Рио, снабдив это демонстрацией паспортов (без затемнения личных данных) ни в чём не повинных русских туристов, которые никогда в жизни не бывали ни в Парагвае, ни в Венесуэле, ни в Рио. Правильно им сегодня петисты морды били. Я хоть и против насилия, но иногда есть за что.