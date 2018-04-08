В беспорядках из-за доставки в камеру бывшего президента Бразилии пострадали 9 человек...

Среди них один ребенок, сообщает канал «Глобу». Полиция применила сезоточивый газ и резиновые пули против сторонников Лулы да Силвы в городе Куритиба, которые попытались прорваться в местное отделение федеральной полиции. Именно там оборудована камера, в которой бывший глава государства начал отбывать наказание по делу о коррупции. Он был осужден на 12 лет.