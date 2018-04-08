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07:31, 08 апреля 2018

Врачи и волонтеры в Сирии сообщили о 70 жертвах возможной химической атаки

Погибших может быть гораздо больше, но медики не могли добраться до тел из-за наступления темноты и обстрелов. Об этом Би-би-си сообщили в одной из благотворительных организаций, которая работает в Сирии. В Госдепартаменте США заявили, что если сообщения о химатаке подтвердятся, то ответственность за нее должна нести Россия, как страна, которая поддерживает режим Башара Асада и не способна остановить применение его войсками запрещенного оружия.

Комментарии

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naivnyk 08 апреля 2018 | 07:39

Да давайте бомбите уже, суходрочка надоела уже, смелее! Вперёд гвардию авиацию шпротов и поляков))))

patrik05 08 апреля 2018 | 07:45

Погибших может быть гораздо больше, но медики не могли добраться до тел из-за наступления темноты и обстрелов...

Из-за темноты не смогли добраться до тел? Это писец, темнота им помешала! А то что там, если это не враньё, необходимо было бы провести дезактивацию заражённой территории, чтобы спасателям и медикам самим не помереть, это в голову журналистам и волонтёрам не приходило?

aleksandr39 08 апреля 2018 | 08:15

patrik05: Как же так ,Кремль утверждал что уничтожил все запасы химического оружия ,или что оставил типа " Новичок " для борьбы с оппозицией .?

arye_11 08 апреля 2018 | 07:41

Америка обещала - еще одна химатака со стороны Асада, и мы начнем его бить.
Его. Лично.
А Россия, как и обычно, - "Своих не сдаем".
Вот и приблизился момент гипотетического прямого столкновения ВС США и России.

proxit 08 апреля 2018 | 07:45

arye_11:


Если пендосы промахнутся и бомбанут по Израиловке - вот будет умора...
С другой стороны, этих евреев англо саксы всегда убивали, как бешенных собак, тысячей обрезанных больше, тысячей меньше - всё равно свалят на русских, а еврейские холуйки ради пендосских подачек с удовольствием схавают.

pauel1964 08 апреля 2018 | 07:49

proxit: Трампу сирия неинтересна. Для виду колонну чеченцев накроют, и ладно. Америка давно отвернулась от сирийского вопроса, отдав его на откуп России, Ирану и Турции. Европа недовольна, но что поделать...

proxit 08 апреля 2018 | 07:54

pauel1964:


Империализм есть вывоз капитала к источникам сырья, бешеная борьба за монопольное обладание этими источниками, борьба за передел уже поделенного мира, борьба, ведомая с особенным остервенением со стороны новых финансовых групп и держав, ищущих "места под солнцем", против старых групп и держав, цепко держащихся за захваченное. Эта бешеная борьба между различными группами капиталистов замечательна в том oтнoшeнии что она включает в себя, как неизбежный элемент, империалистические войны, войны за захваты чужих территорий.

И.В. Сталин
("Об основах ленинизма") т.6 стр.72.)

pauel1964 08 апреля 2018 | 08:16

proxit: Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего ещё не знает так, как должно знать.
ап. Павел

proxit 08 апреля 2018 | 08:18

pauel1964:

Павел был еврейским пропагандистом никогда не видевшим Исуса.

buzukin939 08 апреля 2018 | 07:45

arye_11: Хара! Ты не забыл, кого могут найти переброшенные в Сирию ИЛ-38? Правильно, тембель - подводные лодки, носители крылатых ракет. А што было сказано насчет ракет и носителей? Вспоминай, джопник! Не позволим, штобы какая-нибудь млять стреляла по русским - расхерачим. Да и ваще - вдруг американская крылатая ракета чуток собьется с курса да и залетит в Хайфу?

arye_11 08 апреля 2018 | 07:53

buzukin939:
Изяслав.
Сволочь ты невоспитанная.
Я с тобой завсегда нежно и обходительно, а ты ко мне грубо и дерзко.
Изживай недостатки поведения, дефективный.

proxit 08 апреля 2018 | 08:00

arye_11: """Я с тобой завсегда нежно и обходительно""""


Решили удивить содомитскими скрепами?

arye_11 08 апреля 2018 | 08:06

proxit:
Здорово, Облом.
Как дела с утра, как спалось, как сралось, как елось???
Как и обычно, да? Подняли, подмыли, подгузники сменили, кашкой накормили, к компу усадили.
Ну и добре. Я раз, что у тебя без изменений.
Относительно твоего верхнего комментария, пожалуйста прочти высказывание твоего кумира Сталина и соотнеси его с деятельностью СССР/*России за последние пол-века:
"Торговать недрами - это торговать родиной (с) Сталин"

proxit 08 апреля 2018 | 08:09

arye_11:

Сталин после дела врачей и космополитов пускал на сырьё даже вас, ибо начал выпускать Докторскую и Еврейскую колбасу.

arye_11 08 апреля 2018 | 08:18

proxit:
Значит комментария на данное мозговышибательное для тебя высказывания Сталина, кроме обычного "гр-гр-гр", не будет.
В принципе, я так и думал.
Когда два твоих кумира, Сталин и Путин, начинают яростную потасовку в твоих мозгах, то это чревато расстройством физиологии и дополнительной сменой подгузника.
Ну его. Да, Облом? Лучше не заметить(сделать вид, что не заметил?) и прорычать какую нибудь очередную бессмыслицу-невразумицу.

proxit 08 апреля 2018 | 08:21

arye_11:

Про Сталина известно только то, что он основал Израиль, за что был проклят евреями.

buzukin939 08 апреля 2018 | 08:01

arye_11: Хара! Хатихат хомо, здуй с русскоязычного сайта, чморик! Тазиз эт тахат, шлимазл :)

arye_11 08 апреля 2018 | 08:12

buzukin939:
Изяслав.
Как ты и написал выше, сайт не русский, а "русскоязычный", то я, поскольку знаю русский язык навмного лучше тебя, нахожусь здесь с полным правом и основанием.
Посему - успокойся, смири гордыню с покорностью страстотерпца принимай меня как неизбежную данность.

nnikolay 08 апреля 2018 | 07:48

arye_11:

"Америка обещала - еще одна химатака со стороны Асада, и мы начнем его бить"

Похоже, спрос родил предложение.

zollendorf 08 апреля 2018 | 08:07

arye_11: Вот и приблизился момент гипотетического прямого столкновения ВС США и России.//

Какого прямого столкновения? Может вы перепутали, хотели сказать ВС Украины и России?
Нельзя назвать столкновением летящего электропоезда с мотылем на его пути.
Россиянам и Асадовцам лучше линять оттуда сейчас наперегонки и если добегут до Москвы раньше чем амеры соберутся то может и поживут еще немного времени.

buzukin939 08 апреля 2018 | 07:41

Интересно - а што расскажут миру пленные британские инструкторы? Жить захочется - язык развяжется. Или у них одно, а то и два яйца лишние?

prade 08 апреля 2018 | 07:44

Новое преступление Асада, которого поддерживает Путин. Асаду больше нечего терять, поэтому и применяет химическое оружие. Путин же жертвует интересами России ради сохранения власти Асада.

abigal 08 апреля 2018 | 07:50

prade: Путин же жертвует интересами России ради сохранения власти Асада.
_______________
Как только Асада не будет, Катар тут же начнет строительство газопровода в Европу через Сирию. Катарский газ по расчетам будет в 2 раза дешевле российского, а это смерть "Газпрома". Потому Асада и поддерживают несмотря ни на что.

assaassin 08 апреля 2018 | 07:52

prade: Асаду больше нечего терять


Все верно, именно отравленные семьдесят человек, и в особенности женщины и дети, решают для него все.

lenin3 08 апреля 2018 | 07:49

А как же курорты Сирии? Туда из Ростова каждую ночь самолетами турыстов вывозят, а там, панимашь, не лучше, чем в Волоколамске,тоже сплошной химией воняет...

zollendorf 08 апреля 2018 | 07:55

Башару хандец, но я о другом -

Русяне, не хотите заступиться за своего выкормыша?
Было бы приятнее сразу обоих уродов одним выстрелом чтоб два раза не вставать.

vsehporvem 08 апреля 2018 | 08:02

Слова, слова! Если Траппуша не бомбнет Асада в ближайшее время, то он зассанец.

josepp 08 апреля 2018 | 08:07

Каким образом США объявили о "химатаке" до сообщений "врачей" "волотеров"?

bonhoeffer 08 апреля 2018 | 08:15

Где мадам Захарова? У людей и у российской элиты праздник, а тут опять обвинения во всех смертных грехах?

babich174 08 апреля 2018 | 08:26

Вопрос только в одном: "Новичек" или "Старичек"?

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