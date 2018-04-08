Врачи и волонтеры в Сирии сообщили о 70 жертвах возможной химической атаки

Погибших может быть гораздо больше, но медики не могли добраться до тел из-за наступления темноты и обстрелов. Об этом Би-би-си сообщили в одной из благотворительных организаций, которая работает в Сирии. В Госдепартаменте США заявили, что если сообщения о химатаке подтвердятся, то ответственность за нее должна нести Россия, как страна, которая поддерживает режим Башара Асада и не способна остановить применение его войсками запрещенного оружия.