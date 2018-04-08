Сегодня тремя матчами продолжится 25 тур чемпионата России по футболу

Лидер чемпионата Локомотив играет в параллель с преследователем – московским Спартаком. После неожиданного поражения от Амкара Локомотив позволил спартаковцам приблизиться. Путейцы опережают красно-белых всего на два очка, но имеют матч в запасе. Сегодня команда Юрия Семина принимает Ростов. Главный тренер Валерий Карпин по слухам может лишиться места, если его команда проиграет, так что для него это своеобразный матч жизни и шанс есть, поскольку соперники потеряли уверенность после нескольких болезненных поражений. Спартак играет в гостях с махачкалинским Анжи. В среду красно-белые вышли в полуфинал кубка, получив позитивные эмоции, но затратив дополнительные силы. Главный тренер Спартака Массимо Каррера, говорит, что второе место в чемпионате его не устроит и рассчитывает взять еще и Кубок.

25 тур закончится в понедельник встречей между ЦСКА и Динамо.