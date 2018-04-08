Благотворительный вечер в поддержку политзаключенных пройдет сегодня в Сахаровском центре
В мероприятии также примут участие актеры театра и кино Елена Коренева, Александр Филиппенко, Ирина Вилкова и бард Дмитрий Богданов.
Нам нужно быть вместе сегодня, чтобы не страшиться за наше будущее завтра, сказала «Эху Москвы» актриса и певица Оксана Мысина, которая также примет участие в вечере.
Начало мероприятия в 16 часов, в Сахаровском центре по адресу Земляной вал, дом 57, строение 6. Пришедшие смогут внести посильные пожертвования для политзаключённых, поддержки их семей или оплаты адвокатов. А ещё – написать политзаключённым письма-открытки, которые мы затем отправим адресатам; они их всегда очень ждут.
Комментарии6
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naivnyk 08 апреля 2018 | 07:17
Москвичи, там около центра, никто не поскользнётся! Ибо песок будет сыпаться из всех дыр посетивших )
proxit 08 апреля 2018 | 07:17
Детское порно от "Мемориала" на этом прекрасном вечере будет иметь несомненный успех.
kobylamay_sossetutrampa 08 апреля 2018 | 07:21
У христиан сегодня - Пасха, у пидарасов- благотворительный вечер в Сахаровском центре.
naivnyk 08 апреля 2018 | 07:29
Ну в субботу понятно нельзя было )))
oleg_z 08 апреля 2018 | 07:50
Идиоты ёрничают, не понимая, что колокол, возможно, звонит по ним.
buzukin939 08 апреля 2018 | 07:57
А как там с пожарной безопасностью? Несущие крышу балки не подгнили? Как бы чего не вышло - хоть и не шабад, а все равно таки пасха :) Странная аллюзия - нынешние фарисеи устраивают шабаш в пользу современных иуд. Все эстеты строем - шариковы, бегемоты, маргариты, шацы, кацы энд альбацы ну и непременный козел на саксе - под флагом старикашки Боннэр - шагом марш! Направление - Колыма :)