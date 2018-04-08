На пасхальную службу в Храме Христа Спасителя пришли около 8 тысяч человек
Это сообщает официальный сайт мэра Москвы. Среди собравшихся президент России, премьер-министр с супругой, столичный градоначальник, а также парламентарии и деятели культуры. Как сообщает корреспондент «Эха Москвы», перед началом пасхальной службы желающие попасть в храм скопились у металлических ограждений и спрашивали приглашения. Их продавали на улице, разного уровня допуска. Некоторые стоили одну тысячу рублей.
Комментарии10
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lenin3 08 апреля 2018 | 07:13
Кто все эти люди? Бандерлоги, идущие к Каа?
patrik05 08 апреля 2018 | 07:17
Как сообщает корреспондент «Эха Москвы», перед началом пасхальной службы желающие попасть в храм скопились у металлических ограждений и спрашивали приглашения. Их продавали на улице, разного уровня допуска. Некоторые стоили одну тысячу рублей...
Где видео или фото, я не верю Владимиру Варфоломееву? Не раз и не два ловил его на неточностях.
kypykyky 08 апреля 2018 | 07:41
patrik05: эй, ловец, а ты не мог бы с одним номером выступать? у меня тобой выгребная яма переполнена.
max3446 08 апреля 2018 | 07:17
Депутат Верховной рады Сергей Березенко шокировал украинцев унизительным «подарком» для семей боевиков «АТО».
Супруга одного из карателей, Светлана Здор, опубликовала фото подарка на своей странице в соцсети.
«Сегодня получили неожиданный подарок к Пасхе для семей участников “АТО” от нардепа С. Березенко. Были тронуты до глубины души пасочкой формата 2Д», — прокомментировала она кадры.
ha12raz 08 апреля 2018 | 07:18
Не хлеба, так зрелищ подайте..
dirizhabli 08 апреля 2018 | 07:22
Неужели автобус сломался для подвоза верующих к своему кумиру?
kypykyky 08 апреля 2018 | 07:44
dirizhabli: эти сами потянутся, там такие зомбаки.. ни одной заповеди не знают, но убьют на раз любого не согласного.
bobiksdoh 08 апреля 2018 | 07:42
Интересно, а Мурку пели? Можно было бы рекод установить по количеству одновременно поющих сей хит РПЦ.
kypykyky 08 апреля 2018 | 07:46
bobiksdoh:
Прибыла в Одессу банда из Амура,
В банде были урки, шулера.
Банда занималась тёмными делами,
И за ней следила Губчека.
Мурка, ты мой Мурёночек,
Мурка, ты мой котёночек,
Мурка, Маруся Климова,
Прости любимого.
Речь держала баба, звали её Мурка,
Хитрая и смелая была.
Даже злые урки и те боялись Мурки,
Воровскую жизнь она вела.
Мурка, ты мой Мурёночек,
Мурка, ты мой котёночек,
Мурка, Маруся Климова,
Прости любимого.
Вот пошли провалы, начались облавы,
Много стало наших пропадать.
Как узнать скорее - кто же стал шалавой,
Чтобы за измену покарать.
Раз пошли на дело, выпить захотелось,
Мы зашли в шикарный ресторан.
Там сидела Мурка в кожаной тужурке,
А из-под полы торчал наган.
Мурка, ты мой Мурёночек,
Мурка, ты мой котёночек,
Мурка, Маруся Климова,
Прости любимого.
Слушай, в чём же дело, что ж ты не имела,
Разве я тебя не одевал.
Кольца и браслеты, юбки и жакеты
Разве я тебе не добывал.
Здравствуй, моя Мурка, здравствуй, дорогая,
Здравствуй, моя Мурка, и прощай.
Ты зашухарила всю нашу малину
И за это пулю получай.
Мурка, ты мой Мурёночек,
Мурка, ты мой котёночек,
Мурка, Маруся Климова,
Прости любимого.
Мурка, ты мой Мурёночек,
Мурка, ты мой котёночек,
Мурка, Маруся Климова,
Прости любимого.
pepetz 08 апреля 2018 | 08:05
Бог им судья.