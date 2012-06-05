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5 17 6 2012
07:02, 08 апреля 2018

Украина сегодня усилит охрану границы с Крымом

В Киеве заявили, что не допустят провокаций в праздничные дни. Усиление границы происходит на фоне ареста на Украине российского рыболовецкого судна, приписанного к Крыму.

Охранять границу украинские военные будут при помощи авиации. В том числе привлекут самолёты австрийского производства Даймонд. Морские силы будут применять ежедневно в течение всех праздников, сообщила Госпогранслужба Украины. До этого представитель ведомства Олег Слободян заверил: Украина будет задерживать все суда, которые входят и выходят из портов Крыма без согласования с Киевом. Заявление прозвучало на фоне инцидента с российским рыболовным судном Норд. Оно зашло из одного из крымских портов в Азовское море, и было задержано в территориальных водах Украины, неподалёку от Бердянска. В пятницу суд в Мариуполе оштрафовал экипаж судна, моряков отпустили на волю, паспорта правда не вернули. Каждому из девяти членов экипажа придётся выплатить примерно по 7 тысяч рублей. Капитан Владимир Горбенко остался под стражей. Его обвиняют в нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины с целью нанести вред национальным интересам. Моряков по его делу допросят во вторник.

Арестованное украинскими пограничниками судно принадлежит керченскому кооперативу «Рыболовецкий колхоз имени первого мая» и ходит под российским флагом. Москва ранее потребовала весь экипаж судна, заявив о невиновности моряков и капитана.

Комментарии

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klukvik 08 апреля 2018 | 07:12

не поспоришь, все законно

patrik05 08 апреля 2018 | 07:15

В Киеве заявили, что не допустят провокаций в праздничные дни. Усиление границы происходит на фоне ареста на Украине российского рыболовецкого судна, приписанного к Крыму...

Украина - владычица морей.

naivnyk 08 апреля 2018 | 07:15

Я лично не понял!!!! Так Крым , на взгляд хохлов, территория Украины, тогда как понимать - УСИЛЕНИЕ ГРАНИЦЫ? )))

pmasel 08 апреля 2018 | 07:28

naivnyk: Морской границы.

naivnyk 08 апреля 2018 | 07:34

pmasel: С кем? ))) Со своей территорией? ))

zztop1960 08 апреля 2018 | 07:44

naivnyk: И Керченский пролив и вся территория вокруг Крыма , территориальные воды Украины , у России малюсенький участок возле Новороссийска. Можете спросить в ООН

andreyko_75 08 апреля 2018 | 07:55

Омериканцы обещали Украине подарить на халяву два списанных пограничных катера.
Ну всё Россия держись!

shpuntik63 08 апреля 2018 | 08:05

andreyko_75: у них еще надувные лодки есть и камеры от Кразов

tour 08 апреля 2018 | 08:17

andreyko_75:
Кстати, США запускает современную версию Ленд-лиза, продуманного в соответствии с потребностями Украины. Кроме всего прочего, США и НАТО, предоставят Украине корабли, в которых уже не нуждаются, и позволят им ходить под украинскими флагами, а также обучать экипажи и оснащать эти корабли в обмен на аренду либо украинских баз на черноморском побережье, либо, тех месторождений, которые сегодня незаконно находятся в руках России. Таким образом, США совместно с Украиной оспорят права России на незаконно захваченную собственность, укрепят оборонные возможности Украины и расширят присутствие НАТО в Черном море.

naivnyk 08 апреля 2018 | 08:08

zztop1960: Тогда какая граница? ))) Надо отвоёвывать свою территорию ))

vaka257 08 апреля 2018 | 07:34

naivnyk: Я лично не понял!!!!
===============
Эта новость не для малолетних,ватоголовых дураков...

mavreh 08 апреля 2018 | 07:38

naivnyk: всё просто. Украина - круглая!

sisyan_mudachina 08 апреля 2018 | 07:41

mavreh: Вы забыли в конце предложения написать слово - дура !? )))

vaka257 08 апреля 2018 | 07:46

Крым. Понаехавшим ватникам уже не нравится украинский акцент у крымчан. Начинают хаметь, оперяются...

velbkeirf1 08 апреля 2018 | 07:59

vaka257: Шо таке? это акцент у тех о ком вы кажете крысчане?

grossalexis_032018 08 апреля 2018 | 08:02

vaka257: ВАтникам не нравится и акание москвичей и оканье вологодцев Тыбли очень удивляются почему в Таллинне говорят на эстонском,а в Праге на чешском;)).

velbkeirf1 08 апреля 2018 | 08:06

grossalexis_032018: а в\на Украине на русском

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