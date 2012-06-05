Украина сегодня усилит охрану границы с Крымом
В Киеве заявили, что не допустят провокаций в праздничные дни. Усиление границы происходит на фоне ареста на Украине российского рыболовецкого судна, приписанного к Крыму.
Охранять границу украинские военные будут при помощи авиации. В том числе привлекут самолёты австрийского производства Даймонд. Морские силы будут применять ежедневно в течение всех праздников, сообщила Госпогранслужба Украины. До этого представитель ведомства Олег Слободян заверил: Украина будет задерживать все суда, которые входят и выходят из портов Крыма без согласования с Киевом. Заявление прозвучало на фоне инцидента с российским рыболовным судном Норд. Оно зашло из одного из крымских портов в Азовское море, и было задержано в территориальных водах Украины, неподалёку от Бердянска. В пятницу суд в Мариуполе оштрафовал экипаж судна, моряков отпустили на волю, паспорта правда не вернули. Каждому из девяти членов экипажа придётся выплатить примерно по 7 тысяч рублей. Капитан Владимир Горбенко остался под стражей. Его обвиняют в нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины с целью нанести вред национальным интересам. Моряков по его делу допросят во вторник.
Арестованное украинскими пограничниками судно принадлежит керченскому кооперативу «Рыболовецкий колхоз имени первого мая» и ходит под российским флагом. Москва ранее потребовала весь экипаж судна, заявив о невиновности моряков и капитана.
Комментарии17
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klukvik 08 апреля 2018 | 07:12
не поспоришь, все законно
patrik05 08 апреля 2018 | 07:15
В Киеве заявили, что не допустят провокаций в праздничные дни. Усиление границы происходит на фоне ареста на Украине российского рыболовецкого судна, приписанного к Крыму...
Украина - владычица морей.
naivnyk 08 апреля 2018 | 07:15
Я лично не понял!!!! Так Крым , на взгляд хохлов, территория Украины, тогда как понимать - УСИЛЕНИЕ ГРАНИЦЫ? )))
pmasel 08 апреля 2018 | 07:28
naivnyk: Морской границы.
naivnyk 08 апреля 2018 | 07:34
pmasel: С кем? ))) Со своей территорией? ))
zztop1960 08 апреля 2018 | 07:44
naivnyk: И Керченский пролив и вся территория вокруг Крыма , территориальные воды Украины , у России малюсенький участок возле Новороссийска. Можете спросить в ООН
andreyko_75 08 апреля 2018 | 07:55
Омериканцы обещали Украине подарить на халяву два списанных пограничных катера.
Ну всё Россия держись!
shpuntik63 08 апреля 2018 | 08:05
andreyko_75: у них еще надувные лодки есть и камеры от Кразов
tour 08 апреля 2018 | 08:17
andreyko_75:
Кстати, США запускает современную версию Ленд-лиза, продуманного в соответствии с потребностями Украины. Кроме всего прочего, США и НАТО, предоставят Украине корабли, в которых уже не нуждаются, и позволят им ходить под украинскими флагами, а также обучать экипажи и оснащать эти корабли в обмен на аренду либо украинских баз на черноморском побережье, либо, тех месторождений, которые сегодня незаконно находятся в руках России. Таким образом, США совместно с Украиной оспорят права России на незаконно захваченную собственность, укрепят оборонные возможности Украины и расширят присутствие НАТО в Черном море.
naivnyk 08 апреля 2018 | 08:08
zztop1960: Тогда какая граница? ))) Надо отвоёвывать свою территорию ))
vaka257 08 апреля 2018 | 07:34
naivnyk: Я лично не понял!!!!
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Эта новость не для малолетних,ватоголовых дураков...
mavreh 08 апреля 2018 | 07:38
naivnyk: всё просто. Украина - круглая!
sisyan_mudachina 08 апреля 2018 | 07:41
mavreh: Вы забыли в конце предложения написать слово - дура !? )))
vaka257 08 апреля 2018 | 07:46
Крым. Понаехавшим ватникам уже не нравится украинский акцент у крымчан. Начинают хаметь, оперяются...
velbkeirf1 08 апреля 2018 | 07:59
vaka257: Шо таке? это акцент у тех о ком вы кажете крысчане?
grossalexis_032018 08 апреля 2018 | 08:02
vaka257: ВАтникам не нравится и акание москвичей и оканье вологодцев Тыбли очень удивляются почему в Таллинне говорят на эстонском,а в Праге на чешском;)).
velbkeirf1 08 апреля 2018 | 08:06
grossalexis_032018: а в\на Украине на русском