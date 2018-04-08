Сергей Скрипаль и его дочь могут переехать в США под новыми именами
Британская разведка обсуждает это с ЦРУ, чтобы избежать новых попыток убийства бывшего шпиона, об этом пишет газета Sunday Times. Юлия Скрипаль ранее пришла в себя, ее отец тоже недавно пошел на поправку, сообщили британские СМИ со ссылкой на медиков. Отравление Скрипалей в Солсбери власти Великобритании рассматривают как применение химоружия и обвиняют в этом Россию. В Москве причастность к инциденту отрицают.
Комментарии26
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patrik05 08 апреля 2018 | 07:12
Сергей Скрипаль и его дочь могут переехать в США под новыми именами...
Прячут их от Марии Захаровой и Маргариты Симоньян, чтобы они им не рассказали правду о "Новичке".
kobylamay_sossetutrampa 08 апреля 2018 | 07:27
А чо не в/на Усраину?
patrik05 08 апреля 2018 | 07:29
kobylamay_sossetutrampa:
В принципе, если они хотят убить Скрипалей, и чтобы наверняка, то лучше конечно на Украину.
disdai 08 апреля 2018 | 07:51
patrik05: Этточно!
Украина нашпигована агентами Лубянки.
Жертвами которых стали: Максим Шаповал, Александр Хараберюш, Павел Шеремет, Денис Вороненков...
patrik05 08 апреля 2018 | 07:58
disdai:
Да хоть мозамбикскими агентами - говно есть говно - Украина недогосударство.
ostapbey 08 апреля 2018 | 07:28
patrik05: т.е. ты уже согласен, что МИ-6 гонит дезу на Россию, с момента когда очередной "маркадер" сошел с какаинового самолета в Хитроу?
И все очередные шаги Кремля были по строго выверенному маршруту в ловушку?
И типа в ловушке сидят якобы отравленные скрипали..
И "маркадеру" Бортников выписывает очередную секретную медаль?
С закруткой?
pmasel 08 апреля 2018 | 07:31
ostapbey: Даже?
ostapbey 08 апреля 2018 | 07:35
pmasel: росколют ли британцы этого "маркадера" за приличное вознаграждение и за паспорт с двуспальным английскою левою..
Даже..
naivnyk 08 апреля 2018 | 07:13
А племяшку забрать западло? Жаба мучит? Хохлы и есть хохлы )))))
ansh 08 апреля 2018 | 07:33
naivnyk: От племяшки и нужно держаться подальше. Вдруг она превратится в Рамон Ивановича...
stoik33 08 апреля 2018 | 07:18
Пойди - найди тот ножичек, пойди - найди тот ножичек.
Кое - кому очень хочется накормить этих людей. Просто спать не могут, как хочется.
abraz 08 апреля 2018 | 07:21
Мавры сделали свое дело. Теперь их можно утилизировать. Дядя Сэм позаботится, чтоб все было сделано тихо.
sasass 08 апреля 2018 | 07:26
Теперь их используют против Российской власти по полной программе - теперь они обязаны им до гробовой доски...
andre_klimov 08 апреля 2018 | 08:16
sasass:
Насколько я понимаю, российские органы отменили действие принятого соглашения, что бывший сотрудник в обмен на выдачу не должен вести активных действий против бывших нанимателей. Впрочем, после того, как россиевладельцы отменили безядерный и внеблоковый статус Украины - особо удивляться не приходится. В принципе, теперь Скрипаль имеет полное моральное право перейти от безвредных коучингов к сдаче тех, кто пытался его отравить.
Для британцев предложение США - выход. Подобная защита позволяет им не кофликтовать настолько прямо с Россией и позволяет им готовить более изощрённые дипломатические и фиансовые методы воздействия на окончательно свихнувшееся российское государство.
Американцам это тоже выгодно - это будет прекрасной демонстрацией, что рано хоронить влияние США, а трусливое изподворотнее подбрехивание лавровых-захаровых только яснее даст понять, каков реальный расклад сил.
И для российской власти (не населения) в этом есть очень хороший момент. Тепеь-то это дело раскрутят по всем телеканалам соответствующим "перекрасом" и удобрением соловьиным помётом с заливкой киселём. Для баранов - сойдёт, очень легко будет заставить их блеять в унисон.
mavreh 08 апреля 2018 | 07:34
Уехать в США - это 100% попасть под русские ракеты..
Нигде там не спрячешься.
Прятаться от русских надо в Сибири. Там точно искать не будут.
Да и не смогут, если захотят.
kiever 08 апреля 2018 | 07:38
А было ли вообще "отравление"? Мало что пошли на поправку, от одного из самых смертоносных боевых отравляющих веществ, так ещё так быстро-или просто все труднее было сохранять всю эту мистификацию? Теперь в сша скрипали навсегда исчезнут не только от "российских спецслужб" но и от внимания общественности и вопросов прессы. Их просто засекретят. Что скрипаль мог участвовать во всем этом, это не удивительно.. обычный жалкий предатель, ставший всех за деньги...
ostapbey 08 апреля 2018 | 07:48
kiever: а сколько хлопот Захаровой!!! Ведь по каналам прошло что "возмездие свершилось" а тут вон оно что..
Кому верить? А тут еще и "родственницу" не пускают, которая могла бы внести ясность в вопрос, состоялось ли отравление вообще!!
Или тут такккииие шпионские игры, что и Штирлицу не снились..
Даже..
ansh 08 апреля 2018 | 07:49
kiever: //А было ли вообще "отравление"?//
Да-да, симулянты однако... и оказавшиеся в больнице два полицейских, и эксперт-криминалист, и свыше 40 человек, обратившиеся за медпомощью - всё это мистификация, с целью опорочить высокодуховную Россию. И они не проговорятся. Никогда. Ни-ни.
Сам то веришь в это? Или "патриотизм" весь мозг, если он был, выел?
kiever 08 апреля 2018 | 08:08
ansh: за медпомощью от чего бестолочь пропагандисткая минстецевская? Может там перцовый баллончик просто распылили? Что это за люди, с какими симптомами, или просто напуганные слухами про страшное химическое оружие прибежали? чем их там лечили от чего, если скрипаль от яда от которого в лучшем случае на всю жизнь остаются растениями или тяжелыми инвалидами, мгновенно вылечился.. и возможно ещё раньше, так как находился под наблюдением британских спецслужб и его ни кто не видел во время "лечения"
velbkeirf1 08 апреля 2018 | 07:42
Сергей Скрипаль и его дочь могут переехать в США под новыми именами\\\\\\\\\\\
Место это очень хорошее там уже живут принцесса Диана и БАБ с Колей Глушковым
andre_klimov 08 апреля 2018 | 08:20
velbkeirf1:
Не путайте США и "тот свет" :) Это ж не "звонкий Бут" - серена морская. От этих никакой Арктик Си в беду не попадёт, условно говоря.
sg80g 08 апреля 2018 | 07:48
Все ясно со скрипалями, почему их трупы прячут ото всех, в том числе и от родственников. Спецслужбам трудно объяснить многочисленные повреждения на теле, полученные когдда они отказывались принимать Новичок..
В зомби-команде Родченкова прибавление. Еще две железные маски и еще два безымянных трупа на огромном кладбище жертв западных спецслудб. Аминь.. Девушку и кота жалко..
hlp5118 08 апреля 2018 | 07:48
Как пишут, им предложили пожизненное содержание и домик у моря, лишь бы чего не ляпнули.
petrovitchcolyan 08 апреля 2018 | 07:57
У нас длинные руки ...
josepp 08 апреля 2018 | 08:09
Ну вот. теперь ясно, кто это все затеял. Режиссер-постановщик увозит реквизит с места представления.
shurulla 08 апреля 2018 | 08:18
Там уж точно рубероиды-торчки за пару доз им чердаки проломят!