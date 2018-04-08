В Стамбуле сухогруз врезался в особняк 18 века

Здание стоимостью более 80 миллионов долларов на берегу пролива Босфор серьезно пострадало. Полностью разрушены стены на втором и третьем этажах, передает агентство «Рейтер». В старинном особняке проводили свадьбы и концерты. Как пишет газета «Дейли сабах» со ссылкой на власти города, сухогруз под флагом Мальты перевозил ячмень из России в Саудовскую Аравию. Ранее издание писало, что судно шло из Египта на Украину. Причиной столкновения называют остановку двигателя.