В результате пожара в небоскребе «Трамп Тауэр» погиб один человек, пострадали четверо пожарных

По сведениям CNN, погибший жил в квартире на 50-м этаже, где вспыхнул огонь. Причины пожара пока неизвестно. Отмечается, что никого из членов семьи президента США в здании, которое ему принадлежит, в тот момент не было. Небоскреб «Трамп Тауэр» стоит в центре Нью-Йорка, в нем был предвыборный штаб миллиардера.