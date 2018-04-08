В результате пожара в небоскребе «Трамп Тауэр» погиб один человек, пострадали четверо пожарных
По сведениям CNN, погибший жил в квартире на 50-м этаже, где вспыхнул огонь. Причины пожара пока неизвестно. Отмечается, что никого из членов семьи президента США в здании, которое ему принадлежит, в тот момент не было. Небоскреб «Трамп Тауэр» стоит в центре Нью-Йорка, в нем был предвыборный штаб миллиардера.
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prof57 08 апреля 2018 | 06:40
А нечего было курить пьяным...
max3446 08 апреля 2018 | 07:00
Министерство обороны России публикует фотографии аэрофотосъемки, подтверждающие катастрофические разрушения городских кварталов города Ракки, нанесенные бомбардировками коалиции США.
Разрушено большинство жилых зданий, больниц, мечетей, школ и объектов жизнеобеспечения.
Гуманитарная ситуация в Ракке остается очень сложной, а доступ гуманитарных миссий в город затруднен.
Среди тех, кто возвращается в город, остается высокий процент ранений и гибели в результате подрывов на неразорвавшихся боеприпасах и взрывоопасных предметах.
Так, с октября 2017 по март 2018 года среди возвратившихся в город было 658 случаев получения ранений в результате подрывов, а 130 человек погибли. Каждую неделю фиксируется 25-30 случаев подрыва мирных жителей.
Ранее официальный представитель ООН в Сирии Ян Эгеланн заявил, что посетившие Ракку представители ООН подтвердили серьезные разрушения — гораздо серьезнее, чем в освобожденных сирийскими правительственными войсками при содействии российских ВКС Алеппо и Хомсе. Миссией ООН сообщается о 70% разрушенных и поврежденных зданий в Ракке.
В результате бомбардировок силами коалиции под обломками разрушенных зданий находятся тысячи тел погибших мирных жителей, которые разлагаются и отравляют водоносные слои.
В городе не работает водопровод, не проведено гуманитарное разминирование, нет электричества, отсутствуют больницы и аптеки, не работают магазины. Условия для безопасного возвращения жителей не созданы, а нахождение уже вернувшихся жителей — опасно.
В этих условиях вернувшимся в город, по заявлению Яна Эгеланна, якобы 100 тысячам беженцев, негде жить, не хватает продовольствия и воды, существует опасность распространения эпидемий и гибели от подрывов.
Совершенно другая ситуация в освобожденных от боевиков правительственными войсками при содействии российских ВКС городах Алеппо, Дейр эз-Зор и пригородах Дамаска в Восточной Гуте.