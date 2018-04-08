Экс-президент Бразилии будет отбывать срок в камере без холодильника и телевизора
Это бывшая комната для отдыха полицейских. Помещение площадью 15 кв метров с душем и туалетом расположено на 4 этаже здания федеральной полиции в городе Куритиба, пишет газета «Фолья ди Сан-Паулу». В камере есть окно без решеток, которое выходит во внутренний двор.
В конце января Лула да Силва, который был президентом Бразилии с 2003 по 2010 год, был приговорен по делу о коррупции к 12 годам и одному месяцу лишения свободы. На днях Верховный суд страны разрешил отправить его за решетку.
Комментарии2
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piter_ug 08 апреля 2018 | 06:44
К чему эта местечковость?
Надо сделать Гуантанамо президентской тюрьмой.
И всех туда на отсидку из совлагеря.
shalunok 08 апреля 2018 | 06:56
Небось и массажистку не дадут, изверги