Власти США возложили ответственность на Россию за возможную химическую атаку в Сирии

С соответствующим заявлением выступил Госдепартамент. В ведомстве подчеркнули, что Россия защищает режим Башара Асада в Сирии и неспособна остановить применение химического оружия правительственными войсками. В Госдепартаменте отметили, что согласно поступающей информации из сирийской Думы в результате предполагаемой химатаки возле больницы погибли, по меньшей мере, 40 человек, в том числе семьи с детьми, сотни пострадали. Власти Сирии свою причастность к инциденту отрицают. В России выступают за расследование.