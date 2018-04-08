Власти США возложили ответственность на Россию за возможную химическую атаку в Сирии
С соответствующим заявлением выступил Госдепартамент. В ведомстве подчеркнули, что Россия защищает режим Башара Асада в Сирии и неспособна остановить применение химического оружия правительственными войсками. В Госдепартаменте отметили, что согласно поступающей информации из сирийской Думы в результате предполагаемой химатаки возле больницы погибли, по меньшей мере, 40 человек, в том числе семьи с детьми, сотни пострадали. Власти Сирии свою причастность к инциденту отрицают. В России выступают за расследование.
Комментарии5
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naivnyk 08 апреля 2018 | 06:48
Как я ранее и писал, война будет обязательно! И не Скрипали и не Сирия, здесь не важны. Она просто должна быть! Поэтому делегация из спецслужб России в США ездила. Хотят идиоты, по мелкому всё сварганить, но не получится по мелкому...
patrik05 08 апреля 2018 | 06:48
В Госдепартаменте отметили, что согласно поступающей информации из сирийской Думы в результате предполагаемой химатаки возле больницы погибли, по меньшей мере, 40 человек, в том числе семьи с детьми, сотни пострадали...
В.Путин с Б.Асадом ненавидят больницы, школы и детей, как только их увидят, так сразу бомбят их снарядами с "Новичком".
naivnyk 08 апреля 2018 | 06:53
patrik05: Всё это чушь для демшизы! Финансовый мир пришёл к краху, а что делать не знают! Хотят слегка поредить мир, но как получится, одному Богу известно.
alien_3 08 апреля 2018 | 07:01
patrik05: "В.Путин с Б.Асадом ненавидят больницы, школы и детей, как только их увидят, так сразу бомбят их"
А ваши кураторы разрешили вам поливать путина дерьмом?
vaka257 08 апреля 2018 | 06:58
США начали прессовать Путина по взрослому.
Россиянам приготовиться компенсировать кодле моральный и материальный вред.
Да и не забудьте плотнее сплотиться вокруг вождя!...