Благотворительный вечер в поддержку политзаключенных «За вашу и нашу свободу» пройдет сегодня в Москве
На нем будут собирать деньги на нужды самих арестантов и их семей, — рассказал «Эху Москвы» координатор Союза солидарности с политзаключенными Сергей Давидис.
Мероприятие начнется в 16.00 в Сахаровском центре.
Комментарии1
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sjuzanna 08 апреля 2018 | 06:58
В России не должно быть Политзклюенных.