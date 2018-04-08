По новым сведения немецких СМИ, происшествие в германском городе Мюнстер не было терактом

Видимо, преступником оказался немец с психическими проблемами.

ЧП в университетском городе Мюнстерв первый по-настоящему теплый и солнечный день весны, видимо, не было экстремистским деянием. ГазетаSüddeutscheZeitungсообщила, что водителем автофургона, который въехал в группу людей, сидящих около кафе в историческом центре города, был этнический немец с психическим расстройством.Ранее 48-летний промышленный дизайнер Йенс Р. уже предпринимал попытку покончить жизнь самоубийством. По информации издания Bild, преступник не имел проблем с юстицией. Около его дома в Мюнстередежурит наряд полиции.

По уточненным данным германского МВД, жертвами преступления стали три человека, пострадало 20, шестеро из них тяжело. Сам преступник застрелился в автомобиле. Сведения о двух сообщниках пока не подтвердились. Спецслужбы пока что не исключают, что речь идет о теракте, хотя преступник ранее не был замечен в экстремистской деятельности.

Между тем канцлер Ангела Меркель выразила свое соболезнование родным и близким погибших и пострадавших, а также поблагодарила спасателей за их работу. Премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашетсказал, что молится о близких погибших и тяжело раненых в этот тяжелый и ужасный день.