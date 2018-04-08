Экс-президент Бразилии начал отбывать наказание по делу о коррупции

Луис Инасиу Лула да Силва два дня укрывался от властей среди сторонников, но сегодня сдался полиции. Вертолетом его доставили к месту заключения в городе Куритиба. В январе политика приговорили к 12 годам заключения за коррупцию, на этой неделе Верховный суд не разрешил остаться ему на свободе. Президентом политик был с 2003 по 2010 год.