В храме Христа Спасителя ночью прошла пасхальная служба, на которую можно было купить билеты у уличных спекулянтов

В этом убедился корреспондент «Эха Москвы» Владимир Варфоломеев.

В дни больших праздников в храм Христа Спасителя простым верующим попасть нелегко, особенно, если там присутствуют первые лица государства. Существует практика предварительной раздачи пригласительных, например, по церковным приходам. Судя по тому, что субботним вечером происходило у зоны оцепления на Волхонке, часть приглашений оказалась у спекулянтов. Ещё от метро они выспрашивали у идущих «лишние билетики», и как я видел — получали их совершенно бесплатно, а потом сами продавали их другим желающим попасть в храм. Пригласительные красного цвета, например, уходили по тысяче рублей за одну штуку. В целом же билеты на Пасхальную службу были разных цветов, и, по всей видимости, они давали возможность занять места ближе или дальше от основных событий и героев. Приглашения не именные, поэтому у покупателей не было проблем с проходом, по крайней мере, на первой линии оцепления. Торговля, кстати, происходила прямо у КПП, но полиция на эти сделки не реагировала.

Сегодня в течение дня в Москве и других городах праздничные пасхальные службы будут продолжаться.

Меры безопасности в Москве серьезно усилены еще накануне на время празднования Пасхи. Силовики взяли под охрану храмы и монастыри.

В пасхальных богослужениях и освящении куличей в Москве приняли участие около 1 миллиона человек. Службы проходят почти во всех храмах и монастырях Москвы. На входе установлены металлоискатели и усилен контроль. Всего обеспечивают безопасность более 7 тысяч человек, сообщили в департаменте национальной политики и межрегиональных связей столицы. Во время праздничных богослужений, в том числе в храме Христа Спасителя, за безопасностью прихожан и всех собравшихся на улице следят бойцы Росгвардии и ОМОН. Задействованы подразделения вневедомственной охраны — более шести тысяч групп, сообщили ТАСС в Росгвардии. Для немедленного реагирования они приближены к местам проведения праздничных мероприятий, отмечает Интерфакс.

Дежурить у храмов будет и скорая помощь.

По всей России безопасность россиян будут обеспечивать более 40 тысяч сотрудников МЧС.