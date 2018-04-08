В храме Христа Спасителя ночью прошла пасхальная служба, на которую можно было купить билеты у уличных спекулянтов
В этом убедился корреспондент «Эха Москвы» Владимир Варфоломеев.
В дни больших праздников в храм Христа Спасителя простым верующим попасть нелегко, особенно, если там присутствуют первые лица государства. Существует практика предварительной раздачи пригласительных, например, по церковным приходам. Судя по тому, что субботним вечером происходило у зоны оцепления на Волхонке, часть приглашений оказалась у спекулянтов. Ещё от метро они выспрашивали у идущих «лишние билетики», и как я видел — получали их совершенно бесплатно, а потом сами продавали их другим желающим попасть в храм. Пригласительные красного цвета, например, уходили по тысяче рублей за одну штуку. В целом же билеты на Пасхальную службу были разных цветов, и, по всей видимости, они давали возможность занять места ближе или дальше от основных событий и героев. Приглашения не именные, поэтому у покупателей не было проблем с проходом, по крайней мере, на первой линии оцепления. Торговля, кстати, происходила прямо у КПП, но полиция на эти сделки не реагировала.
Сегодня в течение дня в Москве и других городах праздничные пасхальные службы будут продолжаться.
Меры безопасности в Москве серьезно усилены еще накануне на время празднования Пасхи. Силовики взяли под охрану храмы и монастыри.
В пасхальных богослужениях и освящении куличей в Москве приняли участие около 1 миллиона человек. Службы проходят почти во всех храмах и монастырях Москвы. На входе установлены металлоискатели и усилен контроль. Всего обеспечивают безопасность более 7 тысяч человек, сообщили в департаменте национальной политики и межрегиональных связей столицы. Во время праздничных богослужений, в том числе в храме Христа Спасителя, за безопасностью прихожан и всех собравшихся на улице следят бойцы Росгвардии и ОМОН. Задействованы подразделения вневедомственной охраны — более шести тысяч групп, сообщили ТАСС в Росгвардии. Для немедленного реагирования они приближены к местам проведения праздничных мероприятий, отмечает Интерфакс.
Дежурить у храмов будет и скорая помощь.
По всей России безопасность россиян будут обеспечивать более 40 тысяч сотрудников МЧС.
Комментарии7
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ural444 08 апреля 2018 | 06:15
не удивительно... следовало такого ожидать. Когда был в этом храме - удивили огромные магазины, в которых продаются предметы роскоши - золото, бриллианты с огромными ценниками... Печально все это....
tvitov66 08 апреля 2018 | 06:28
ural444: ничо печального, за благодать божественную надобно немного отслюнявить - Господь, которому служит нанопыльный иеромонах, одобряет ибо имя ему не Иешуа а САТАНА
ha12raz 08 апреля 2018 | 06:17
А службу там кто ведет ?
Не они же ?
j_partizan 08 апреля 2018 | 06:30
Когда религия - шоу.
Надо бы задуматься, а тот ли человек в образе бога.
kochar 08 апреля 2018 | 06:35
j_partizan: Я не верю в бога, который награждает и карает… Я не верю также в бессмертие души после смерти, хотя слабые умы, одержимые страхом или нелепым эгоизмом, находят себе пристанище в такой вере.
Альберт Эйнштейн
yakutt86 08 апреля 2018 | 06:30
Им бы еще Никиту Михалкова до кучи. Вернее, до несвятой троицы - первый после Бога, Его наместник на земле и падший ангел среди них.
borisv 08 апреля 2018 | 06:47
Почём нынче опиум для народа?