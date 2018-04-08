Сергей Скрипаль и его дочь могут переехать в США под новыми именами

Британская разведка обсуждает это с ЦРУ, чтобы избежать новых попыток убийства бывшего шпиона, об этом пишет газета Sunday Times. Юлия Скрипаль ранее пришла в себя, ее отец тоже недавно пошел на поправку, сообщили британские СМИ со ссылкой на медиков. Отравление Скрипалей в Солсбери власти Великобритании рассматривают как применение химоружия и обвиняют в этом Россию. В Москве причастность к инциденту отрицают.