Сергей Скрипаль и его дочь могут переехать в США под новыми именами
Британская разведка обсуждает это с ЦРУ, чтобы избежать новых попыток убийства бывшего шпиона, об этом пишет газета Sunday Times. Юлия Скрипаль ранее пришла в себя, ее отец тоже недавно пошел на поправку, сообщили британские СМИ со ссылкой на медиков. Отравление Скрипалей в Солсбери власти Великобритании рассматривают как применение химоружия и обвиняют в этом Россию. В Москве причастность к инциденту отрицают.
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