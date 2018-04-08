Российские военные предложили законодательно урегулировать продажу игрушек-беспилотников
Их опасность в массовости, сказал в эфире «Эха» начальник зенитных ракетных войск генерал-майор Сергей Бабаков. По его словам, с военной точки зрения дроны представляют угрозу — они малозаметны и летят на небольшой скорости. В январе боевики с помощью беспилотников со взрывчаткой атаковали российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. Часть аппаратов перехватили, остальные были уничтожены.
Комментарии2
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klukvik 08 апреля 2018 | 05:26
запретят продажу БЛА в Сирии?
или в России, чтобы Навальный сверху не подсматривал где воры деньги прячут?
ha12raz 08 апреля 2018 | 05:26
Они снимают засекреченные дворцы..