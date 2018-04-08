Российские военные предложили законодательно урегулировать продажу игрушек-беспилотников

Их опасность в массовости, сказал в эфире «Эха» начальник зенитных ракетных войск генерал-майор Сергей Бабаков. По его словам, с военной точки зрения дроны представляют угрозу — они малозаметны и летят на небольшой скорости. В январе боевики с помощью беспилотников со взрывчаткой атаковали российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. Часть аппаратов перехватили, остальные были уничтожены.