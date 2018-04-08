Женщина, которая в Москве выдавала себя за беженку из Киева, появилась на митинге в Риге
В руках она держала табличку с надписью «Я Латвия», на ее футболке было написано «Руки прочь от русских школ». Фотографию опубликовало издание «Остров». По его сведениям, на снимке Мария Ципко, которая периодически появляется в эфире российских государственных телеканалов. Сообщается, что на Евромайдане в Киеве она была одновременно и матерью донецких детей, и продавщицей из Тернополя, в Харькове в 2014 году показывала на камеру вещи, захваченные в здании областной администрации, позже в Москве выдавала себя за беженку из Киева и в Симферополе – за коренную крымчанку.
Комментарии3
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ha12raz 08 апреля 2018 | 05:30
Профессиональная провокаторша на госслужбе.....со всеми привилегиями......досрочным выходом на пенсию в размере 75 % оклада. медобслуживанием в спецполиклиниках. надбавками за чин и классность и пр. пр.
cheburembo 08 апреля 2018 | 05:30
Неожиданно
ymnik29 08 апреля 2018 | 05:30
А так же за жертву обстрела тролейбуса в Донецке и многодетной матерью- беженкой в Ростове в 14 году .