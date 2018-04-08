Бывший президент Бразилии доставлен вертолетом к месту заключения

Для разгона толпы его сторонников полиция применила резиновые пули и светошумовые гранаты, сообщает канал «Глобу». Луис Инасиу Лула да Силва два дня укрывался от властей, но сегодня сдался полиции. В январе его приговорили к 12 годам заключения за коррупцию, на этой неделе Верховный суд не разрешил остаться ему на свободе. Президентом политик был с 2003 по 2010 год.