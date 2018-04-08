В результате пожара в небоскребе «Трамп Тауэр» погиб один человек, пострадали четверо пожарных
По сведениям CNN, погибший жил в квартире на 50-м этаже, где вспыхнул огонь. Причины пожара пока неизвестно. Отмечается, что никого из членов семьи президента США в здании, которое ему принадлежит, в тот момент не было. Небоскреб «Трамп Тауэр» стоит в центре Нью-Йорка, в нем был предвыборный штаб миллиардера.
Комментарии2
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che21 08 апреля 2018 | 05:00
В рашке наоборот, пятьдесят детишек гибнут, пожарные и спасатели без единой царапины!
Квазигосударство!
sasha2011 08 апреля 2018 | 05:21
Опять нескладуха - думали, что Трамп или кто-то из семьи в это время будет у себя дома.
Столько народу голосовали в Нью-Йорке за Путина, а раздобыть достовернуя информацию, где будут находиться в эту субботу Трампы не смогли.
Надо отправить их на переподготовку в Ясенево.