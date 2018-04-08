КНДР добивается, чтобы Ким Чен Ын встретился с Дональдом Трампом в Пхеньяне
Другое возможное место –столица Монголии, сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на источники. По их словам, стороны ведут секретные переговоры. Какие варианты предлагает Вашингтон, неизвестно. Ранее президент США говорил, что готов встретиться с лидером Северной Кореи, чтобы решить ядерно-ракетную проблему.
Комментарии3
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us101 08 апреля 2018 | 04:51
две недели назад на Фоксе дисутировали на тему того, как СукИнсЫн будет время тануть, чтоюбы закончить носитель. Настаивать на неосуществимом митинге в Пхеньянге был один из предвиденных вариантов.
pmasel 08 апреля 2018 | 05:13
Трамп на нобелевку страется
hrenvam 08 апреля 2018 | 04:58
Видимо хочет стать спикером местного парламента...