КНДР добивается, чтобы Ким Чен Ын встретился с Дональдом Трампом в Пхеньяне

Другое возможное место –столица Монголии, сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на источники. По их словам, стороны ведут секретные переговоры. Какие варианты предлагает Вашингтон, неизвестно. Ранее президент США говорил, что готов встретиться с лидером Северной Кореи, чтобы решить ядерно-ракетную проблему.