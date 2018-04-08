Приглашения на пасхальную службу в Храме Христа Спасителя продавали уличные спекулянты
Их увидел накануне вечером корреспондент «Эха Москвы». Желающие попасть в храм скопились у металлических ограждений и спрашивали приглашения. За некоторые из них просили тысячу рублей. По данным сайта мэра Москвы, на пасхальную службу в Храме Христа Спасителя пришли около 8 тысяч человек. Среди собравшихся были президент России, премьер-министр с супругой, столичный градоначальник, а также парламентарии и деятели культуры.
Комментарии4
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kolenval99 08 апреля 2018 | 04:39
Кто втюхал пригласительный президенту?
danko1 08 апреля 2018 | 04:52
kolenval99: То, что попы спекулянты, давно известно. Да еще налоги не платят.
У них только свечки за последние 18 лет подорожали в 20 раз, с 50 коп. до 10 руб. самые маленькие.
Но почему уличные спекулянты? Их вчера уволили?
pmasel 08 апреля 2018 | 05:11
Среди собравшихся были президент России, премьер-министр с супругой, столичный градоначальник, а также парламентарии и деятели культуры.
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Ходют тут всякие. Но это не поможет. Гаага ждет.
sparky 08 апреля 2018 | 05:08
В Москве на любой спектакль спекулянты продают "лишние" билетики. Традиция.