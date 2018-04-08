Приглашения на пасхальную службу в Храме Христа Спасителя продавали уличные спекулянты

Их увидел накануне вечером корреспондент «Эха Москвы». Желающие попасть в храм скопились у металлических ограждений и спрашивали приглашения. За некоторые из них просили тысячу рублей. По данным сайта мэра Москвы, на пасхальную службу в Храме Христа Спасителя пришли около 8 тысяч человек. Среди собравшихся были президент России, премьер-министр с супругой, столичный градоначальник, а также парламентарии и деятели культуры.