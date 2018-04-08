Власти США возложили ответственность на Россию за возможную химическую атаку в Сирии
С соответствующим заявлением выступил Госдепартамент. В ведомстве подчеркнули, что Россия защищает режим Башара Асада в Сирии и неспособна остановить применение химического оружия правительственными войсками. В Госдепартаменте отметили, что согласно поступающей информации из сирийской Думы в результате предполагаемой химатаки возле больницы погибли, по меньшей мере, 40 человек, в том числе семьи с детьми, сотни пострадали. Власти Сирии свою причастность к инциденту отрицают. В России выступают за расследование.
Комментарии10
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kolenval99 08 апреля 2018 | 04:37
"..В России выступают за расследование."
Виктория Скрипаль запросила визу в Сирию.
danko1 08 апреля 2018 | 04:43
kolenval99: Расследование у нас ведет Бастрыкин, заявивший, что он сам убивает и сам расследует.
Если после такого заявления Путин оставил старого подельника во главе СК, то значит доверия никакое расследование вызывать не может. Тем более, на международном уровне.
Только всё запутают, выдвигая фальшивые версии.
zemljanka 08 апреля 2018 | 05:13
danko1: людоеды - людоедствуют... 7 лет
sveklotron_7 08 апреля 2018 | 04:47
Ну кто бы сомневался.
О том что последние оставшиеся бармалеи в анклаве Дума готовят провокацию с с химоружием, в последней попытке спастись, российское Минобороны говорило еще 3 дня назад.
Теперь, когда это произошло, разумеется ложь про этот постановочный ужастик мигом подхватили западные "партнеры".
ostapbey 08 апреля 2018 | 04:49
Сколько времени нужно подождать, чтоб химическое оружие "самонейтрализовалось"?
В Одессе пикейные жилеты уверены что ровно столько, сколько росийская сторона создает международную комиссиию по раследованию применения.
Как только! Так и сразу..
Даже.
tonight 08 апреля 2018 | 04:50
Что американцы так обеспокоены атакой в Сирии? Какая разница кто там химичит. По мне так пусть там всех поубивают, там невинных нет сирийские бандиты и наемники вагнеровцы. Гори они синим
prof57 08 апреля 2018 | 04:53
Толи была химатака, толи нет, но Россия точно ответственна....
tonight 08 апреля 2018 | 04:58
prof57: Путин говорил что в Сирии россиян нет во время американского обстрела. А погибшие наемники из раши не считаются, их туда не официально отправили. Раша не ответственна ни за что потомучто ихтамнет
che21 08 апреля 2018 | 04:57
что за мерзкое паскудное государство эта рашка.
sveklotron_7 08 апреля 2018 | 05:12
Пиндосы уже даже самыми тухлыми фейками не брезгуют. Мировая гегемония горит синим пламенем...