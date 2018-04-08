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03:18, 08 апреля 2018

В Москве может появиться памятник Дмитрию Хворостовскому

Вопрос об установке монумента Мосгордума рассмотрит 12 апреля, сообщил накануне «Интерфакс». Источник в комиссии по монументальному искусству пояснил, что по действующим правилам мемориальная доска может быть установлена на доме, где жил гражданин, через 10 лет после его смерти. Если это народный артист России, то через 5 лет. А в отношении памятников таких ограничений нет, передает информагентство. Дмитрий Хворостовский умер в Лондоне в ноябре прошлого года. Оперному певцу было 55.

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i_one_off 08 апреля 2018 | 03:51

Хоть здесь не успели ограничений поставить. Слава Богу.

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