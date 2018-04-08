Женщина, которая в Москве выдавала себя за беженку из Киева, появилась на митинге в Риге
В руках она держала табличку с надписью «Я Латвия», на ее футболке было написано «Руки прочь от русских школ». Фотографию опубликовало издание «Остров». По его сведениям, на снимке Мария Ципко, которая периодически появляется в эфире российских государственных телеканалов. Сообщается, что на Евромайдане в Киеве она была одновременно и матерью донецких детей, и продавщицей из Тернополя, в Харькове в 2014 году показывала на камеру вещи, захваченные в здании областной администрации, позже в Москве выдавала себя за «беженку из Киева» и в Симферополе – за коренную крымчанку.
Комментарии11
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ed81 08 апреля 2018 | 03:26
ФСБ-КГБ работает топорно и непрофессионально .....
igorrrpadlowitchs 08 апреля 2018 | 03:47
ed81: на кол тварину!
davi__koloradov 08 апреля 2018 | 03:33
У ФСБ-КГБ денех нет - используют израсходованный материал.
sparky 08 апреля 2018 | 03:35
Вот настоящая космополитка, причем за гонорары (а может и за стабильную зарплату).
aleks_3310 08 апреля 2018 | 03:35
Вот ещё одно вам подтверждение о внеземном разуме КГбшников.
hrenvam 08 апреля 2018 | 03:43
Жаль, что запретили слово "Блядь"...
sparky 08 апреля 2018 | 03:52
hrenvam: Можно и литературно: мелкая проститутка на посылках.
kypykyky 08 апреля 2018 | 03:44
"Я с трудом могу представить, что он побежал в отель общаться с нашими девушками с пониженной социальной ответственностью. Хотя и они у нас самые лучшие в мире"(с)
ВВП
pusto1 08 апреля 2018 | 03:46
это такой "посол доброй воли" :)
mobile_actor 08 апреля 2018 | 03:49
"Дочь офицера"?
alex362 08 апреля 2018 | 03:57
Да, есть и такая профессия - любить за деньги. Правда только родину, но зато в особо извращенной форме.