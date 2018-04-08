Экс-президент Бразилии будет отбывать срок в камере без холодильника и телевизора
Это бывшая комната для отдыха полицейских. Помещение площадью 15 кв метров с душем и туалетом расположено на 4 этаже здания федеральной полиции в городе Куритиба, пишет газета «Фолья ди Сан-Паулу». В камере есть окно без решеток, которое выходит во внутренний двор.
В конце января Лула да Силва, который был президентом Бразилии с 2003 по 2010 год, был приговорен по делу о коррупции к 12 годам и одному месяцу лишения свободы. На днях Верховный суд страны разрешил отправить его за решетку. Бывший лидер два дня укрывался среди сторонников. Сегодня он сдался властям.
Комментарии4
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pusto1 08 апреля 2018 | 03:37
Если ещё книги и переодика будут, будет просто как в раю.
i_one_off 08 апреля 2018 | 03:39
Его тоже избирали, как и всех остальных?
И рейтинг был что надо.
А вот поди ж ты.
i_one_off 08 апреля 2018 | 03:43
Лучше быть без телевизора и холодильника, чем в телевизоре и в холодильнике.
sokal123 08 апреля 2018 | 03:42
Пример для подражания!