В Стамбуле сухогруз врезался в особняк 18 века

Здание стоимостью 85 миллионов долларов на берегу пролива Босфор серьезно повреждено. Полностью разрушены стены на втором и третьем этажах, передает агентство «Рейтер». В старинном особняке проводили концерты и свадьбы. Как пишет газета «Дейли сабах» со ссылкой на власти Стамбула, сухогруз под флагом Мальты перевозил ячмень из России в Саудовскую Аравию. Ранее издание писало о том, что судно следовало из Египта на Украину. Причиной столкновения называют остановку двигателя.