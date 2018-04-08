В Нью-Йорке возник пожар в небоскребе «Трамп Тауэр»
Огонь вспыхнул на 50-м этаже, сообщает канал CBS. Данных о пострадавших нет. Здание высотой более 200 метров расположено в центре Манхэттена и принадлежит компании Дональда Трампа. В этом небоскребе был его предвыборный штаб и здесь Трамп объявил о победе на президентских выборах. В своем «Твиттере» президент США написал, что пожар потушен, но в экстренных службах это пока не подтвердили.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
liquidsky__ 08 апреля 2018 | 02:24
Пукан Орловой не выдержал.
zemljanka 08 апреля 2018 | 02:28
"Враги подожгли родной тауэр..."
begly_ 08 апреля 2018 | 02:36
zemljanka:
Не радуйтесь, страховка оплатит расходы за ремонт.