В Нью-Йорке возник пожар в небоскребе «Трамп Тауэр»

Огонь вспыхнул на 50-м этаже, сообщает канал CBS. Данных о пострадавших нет. Здание высотой более 200 метров расположено в центре Манхэттена и принадлежит компании Дональда Трампа. В этом небоскребе был его предвыборный штаб и здесь Трамп объявил о победе на президентских выборах. В своем «Твиттере» президент США написал, что пожар потушен, но в экстренных службах это пока не подтвердили.