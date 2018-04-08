На пасхальную службу в Храме Христа Спасителя пришли около 8 тысяч человек
Это сообщает официальный сайт мэра Москвы. Среди собравшихся президент России, премьер-министр с супругой, столичный градоначальник, а также парламентарии и деятели культуры. Как сообщает корреспондент «Эха», перед началом пасхальной службы желающие попасть в храм скопились у металлических ограждений и спрашивали приглашения. Их продавали на улице, разного уровня допуска. Некоторые стоили одну тысячу рублей.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
putinnavsegda 08 апреля 2018 | 02:21
>перед началом пасхальной службы желающие попасть в храм скопились у металлических ограждений и спрашивали приглашения. Их продавали на улице, разного уровня допуска. Некоторые стоили одну тысячу рублей.
Позорище.
begly_ 08 апреля 2018 | 02:23
Сколько получали за то чтобы прийти и опустить бюллетень за Путина, столько же и заплатят за посмотреть как он со свечкой стоит в Храме Христа Спасителя., ровно одну тысячу рублей.
zemljanka 08 апреля 2018 | 02:26
Духоподъемно.
Смотрю прямую трансляцию.
sveklotron_7 08 апреля 2018 | 02:32
Когда сторонники демократии и свободы, при помощи Великой Америки придут к власти в России, вся эта православная путинская вата будет показательно расстреляна на благо мировой демократии и свободы!