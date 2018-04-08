На пасхальную службу в Храме Христа Спасителя пришли около 8 тысяч человек

Это сообщает официальный сайт мэра Москвы. Среди собравшихся президент России, премьер-министр с супругой, столичный градоначальник, а также парламентарии и деятели культуры. Как сообщает корреспондент «Эха», перед началом пасхальной службы желающие попасть в храм скопились у металлических ограждений и спрашивали приглашения. Их продавали на улице, разного уровня допуска. Некоторые стоили одну тысячу рублей.