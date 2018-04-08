Бывший президент Бразилии, осужденный на 12 лет, сдался властям

Луис Инасиу Лула да Силва покинул здание профсоюза металлургов в штате Сан-Паулу, где укрывался среди сторонников последние два дня. На этой неделе Верховный суд страны разрешил отправить экс-главу государства за решетку. В январе Лула да Силва был признан виновным в коррупции. Президентом он был с 2003 по 2010 год.