Бывший президент Бразилии, осужденный на 12 лет, сдался властям
Луис Инасиу Лула да Силва покинул здание профсоюза металлургов в штате Сан-Паулу, где укрывался среди сторонников последние два дня. На этой неделе Верховный суд страны разрешил отправить экс-главу государства за решетку. В январе Лула да Силва был признан виновным в коррупции. Президентом он был с 2003 по 2010 год.
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт