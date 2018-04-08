КНДР добивается, чтобы Ким Чен Ын встретился с Дональдом Трампом в Пхеньяне
Другое возможное место – столица Монголии, сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на источники. По их словам, стороны ведут секретные переговоры. Какие варианты предлагает Вашингтон, неизвестно. Ранее президент США говорил, что готов встретиться с лидером Северной Кореи, чтобы решить ядерно-ракетную проблему.
Комментарии8
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
jetsam 08 апреля 2018 | 01:17
все кимы, как и полагается диктаторам, боятся любой транспорт, кроме бронепоезда.
а до белого дома поезда не ходят....
sveklotron_7 08 апреля 2018 | 01:20
jetsam: Боится ли Ким какого-то траснпорта или не боится, вопрос конечно интересный, Только вот поедет Трамп к нему,а не наоборот))
mppv 08 апреля 2018 | 01:22
Дак а чего не в Ныше на Сахалине?
salut__521 08 апреля 2018 | 01:51
А есть ли смысл встречаться Трампу с жирным людоедом? Сумневаюсь. Людоед без ядерной дубинки, как простой инженер, никто и звать его никак...
hrenvam 08 апреля 2018 | 02:02
salut__521:
Хочет остаться спикером местного парламента...
na555 08 апреля 2018 | 02:09
Еще бы, его паровоз до Америки не доплывет.
tks 08 апреля 2018 | 02:19
Логика очучхевшего не хитрая: если Дональд приедет к Ыну, значит, к Ыну на поклон, о коей победе и будет объявлено массам.
koshkaedu 08 апреля 2018 | 02:23
Нет, моё предложение: в Тихом Океане, посередине, в открытом море, на
американском авианосце "Джордж Вашингтон" с хорошей кухней.