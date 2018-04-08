Российские военные предложили законодательно урегулировать продажу игрушек-беспилотников
Их опасность в массовости, сказал в эфире «Эха» начальник зенитных ракетных войск генерал-майор Сергей Бабаков. По его словам, с военной точки зрения дроны представляют угрозу — они малозаметны и летят на небольшой скорости. В январе боевики с помощью беспилотников со взрывчаткой атаковали российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. Часть аппаратов перехватили, остальные были уничтожены.
Комментарии10
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dsa_dsf 08 апреля 2018 | 01:27
Так он их в Сирии запретит?
danko1 08 апреля 2018 | 02:12
dsa_dsf: Обыкновенные беспилотники-игрушки безопасны.
А вот ворам властным с дворцами за многометровыми заборами они реальную угрозу представляют.
all_seeing74 08 апреля 2018 | 01:39
Я всегда подозревал что военные не семи пядей во лбу, но этот парень удивил! Он предлагает террористам регистрировать дроны в гаи? Или запрашивать у вояк разрешение на взлет- посадку- подрыв объектов?!)))))
delovoy_podolsk 08 апреля 2018 | 01:42
Всё говорит о том, что российские военные потенциальным и главным своим противником всегда считали гражданское население самой России. Именно ему они не хотят ни продавать оружие, ни пользоваться технологиями хоть как-то могущими дать отпор Вооружённым силам России. Все разговоры про внешнего врага - для отвода глаз, для лохов. Вспомните 1941 год, когда Вермахт в считанные месяцы и недели взял в плен почти всю Красную Армию (4 млн.) и плохая боеспособность продолжилась бы, если бы в состав Красной Армии не влились полноценные граждане из рабочих и колхозников. Красная Армия "штатная" практически была неспособна противостоять профессиональной армии другого государства. Ответ прост - в России, в СССР главный и основной враг всегда было население самой России.
all_seeing74 08 апреля 2018 | 01:43
Предположу страшное!!! Из продажи в военторге изымут дроны, а буки оставят!!!)))) все террористы незаконно владеющие дронами и не сдавшими их на склад подлежат расстрелу!!!!))))
brandfa 08 апреля 2018 | 01:44
А я перелагаю законодательно урегулировать количество идиотов на командных и руководящих должностях в армии и во власти.
all_seeing74 08 апреля 2018 | 01:48
brandfa: это вам госдеп подсказал!!! Вы вражиский шпиён!!!))) а хтож тогда нами руководить будит?!!!!((((
tks 08 апреля 2018 | 01:51
А этому говнопогонному в котелок его пустой не приходила простая мысль, это сколько же взрывчатки в игрушку злобным наймитам напихать надо?
snips 08 апреля 2018 | 01:54
Опасность в массовой концентрации дибилов в одном департаменте
tks 08 апреля 2018 | 01:56
snips: Это не опасность, это оружие...