У храма Христа Спасителя продавали на улице приглашения на пасхальную службу
Об этом сообщает корреспондент «Эха». Желающие попасть в храм толпились у металлических ограждений. Документы предлагали несколько видов, с разными степенями допуска. Некоторые можно было купить за тысячу рублей. Как и обычно, на торжественную службу приехали президент Владимир Путин, премьер Дмитрий Медведев с супругой, мэр Москвы Сергей Собянин. Пасхальную службу транслируют государственные телеканалы.
Комментарии13
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aroswen 08 апреля 2018 | 01:18
мордор
danko1 08 апреля 2018 | 02:10
aroswen: Так в РПЦ торгаши мерзкие, спекулянты.
Иисус не таких палками гонял.
Никакого отношения эти холуи властные, торгаши и собиратели злата к Богу и реальной церкви не имеют.
И на службе у них в первых рядах преступники стоят.
Только в рай по пригласительным не пустят, земными делами Любовь Божественную заслужить надо.
malanoff 08 апреля 2018 | 01:20
Продавали приглашения на пасхальную службу и бог никого не покарал. Добрый Гундяев.
perrrkele_satttana 08 апреля 2018 | 01:25
Свечи купленные не в нашем храме - не действительны!
malanoff 08 апреля 2018 | 01:29
perrrkele_satttana: Мои чувства к НДС нарушили и даже оскорбили.Как мне дальше жить ?
salut__521 08 апреля 2018 | 01:28
Ну вот и фюрер после бассейна подтянулся со свечкой покрасоваться, бестыжими глазёнками поневинничать...
drgonish 08 апреля 2018 | 01:29
Как оно? Не оскорбляет чувств верующих?
tks 08 апреля 2018 | 01:30
Вот это скрепануто, по-мордорашкински!
Так держать!
kara 08 апреля 2018 | 01:43
Эхо не может без "эксклюзива"!
а на Еврейскую Пасху все нормально прошло?!
koshkaedu 08 апреля 2018 | 01:47
Бизнес не хуже сигарет. Если бы каждый день Пасха.
gригорьич 08 апреля 2018 | 02:08
А где ж ещё торговать? Из храма изгнали, получайте торгующих на улице. Уверен, что последний барыга честнее «патриарха» с его нанопылью, Брегетом и «русским миром».
skvorec 08 апреля 2018 | 02:10
у Белого дома продавали приглашение на интимный вечер с Трампом...
i_one_off 08 апреля 2018 | 02:15
Христа на них нет, чтобы выгнать торгашей из храма очередной раз.