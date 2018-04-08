Из шахты в Кузбассе эвакуировали около 70 горняков из-за задымления
Под землей никто не остался, сообщили в МЧС. Тревогу объявили накануне вечером в Междуреченске. В 2010 году в результате взрывов газа на шахте «Распадская» рядом с этим городом погибли более 90 человек, свыше сотни пострадали.
Комментарии2
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salut__521 08 апреля 2018 | 01:38
Везунчики. Остаться в живых на 5-ом путинском сроку - кузбассовское счастье...
koshkaedu 08 апреля 2018 | 01:44
Тулеев, уходи на покой. С тобой теперь будут одни катаклизмы.