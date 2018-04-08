Бывший президент Бразилии сдался полиции, чтобы начать отбывание тюремного срока
Лула да Силва покинул здание профсоюза металлургов в штате Сан-Паулу. В его кортеже 15 автомобилей, передает канал «Глобу».
Экс-президент Бразилии будет отбывать срок в камере без холодильника и телевизора. Это бывшая комната для отдыха полицейских. Помещение площадью 15 кв метров с душем и туалетом расположено на 4 этаже здания федеральной полиции в городе Куритиба, пишет газета «Фолья ди Сан-Паулу». В камере есть окно без решеток, которое выходит во внутренний двор.
В конце января Лула да Силва, который был президентом Бразилии с 2003 по 2010 год, был приговорен по делу о коррупции к 12 годам и одному месяцу лишения свободы. На днях Верховный суд страны разрешил отправить его за решетку.
Комментарии7
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sveklotron_7 08 апреля 2018 | 01:18
Вот прямо так за этим и сдался? ))
drillerthriller 08 апреля 2018 | 01:24
Так бывает?
koshkaedu 08 апреля 2018 | 01:41
Брали "Национальной Гвардией" - 5000 гвардейцев. Я жил в Рио больше года. Замечательная страна. Жалю, что леваки так её раздолбали.
zemljanka 08 апреля 2018 | 02:03
Выдающийся, 35 Президент, после аппеляции срок с 9,5 увеличили до 12 лет.
Вину не признал.
При нем бедность достигла историчнского минимума.
По-прежнему самый популярный в народе Президент.
Победил рак.
Достойно пройдет и это испытание.
i_one_off 08 апреля 2018 | 02:10
Фэнтези.
Христос воскресе.
Русские не сдаются!
i_one_off 08 апреля 2018 | 02:12
Путин шёпотом: "Придурок".
salut__521 08 апреля 2018 | 02:17
Бразильский привет путину...