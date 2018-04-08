Благотворительный вечер в поддержку политзаключенных пройдет сегодня в Сахаровском центре
В мероприятии также примут участие актеры театра и кино Елена Коренева, Александр Филиппенко, Ирина Вилкова и бард Дмитрий Богданов.
Нам нужно быть вместе сегодня, чтобы не страшиться за наше будущее завтра, сказала «Эху Москвы» актриса и певица Оксана Мысина, которая также примет участие в вечере.
Начало мероприятия в 16 часов, в Сахаровском центре по адресу Земляной вал, дом 57, строение 6. Пришедшие смогут внести посильные пожертвования для политзаключённых, поддержки их семей или оплаты адвокатов. А ещё – написать политзаключённым письма-открытки, которые мы затем отправим адресатам; они их всегда очень ждут.
Комментарии3
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danko1 08 апреля 2018 | 00:22
Вместе со властью гэбэшной, подлой, вернулись опять политзаключенные, а Россия превратилась в большой лагерь, где вертухаи заправляют.
brocer 08 апреля 2018 | 00:50
danko1: Никого не напрягает что именно Сахаров им такое оружие и дал, чтоб оборзеть до скотского состояния, и страну в скотобазу превратить?
kottigr1 08 апреля 2018 | 00:23
В РФ есть только один политический заключенный и его руки намертво и надолго прикованы к веслам галеры.. До самого дна !