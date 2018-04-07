Украина сегодня усилит охрану границы с Крымом

В Киеве заявили, что не допустят провокаций в праздничные дни. Усиление границы происходит на фоне ареста на Украине российского рыболовецкого судна, приписанного к Крыму.

Охранять границу украинские военные будут при помощи авиации. В том числе привлекут самолёты австрийского производства Даймонд. Морские силы будут применять ежедневно в течение всех праздников, сообщила Госпогранслужба Украины. До этого представитель ведомства Олег Слободян заверил: Украина будет задерживать все суда, которые входят и выходят из портов Крыма без согласования с Киевом. Заявление прозвучало на фоне инцидента с российским рыболовным судном Норд. Оно зашло из одного из крымских портов в Азовское море, и было задержано в территориальных водах Украины, неподалёку от Бердянска. В пятницу суд в Мариуполе оштрафовал экипаж судна, моряков отпустили на волю, паспорта правда не вернули. Каждому из девяти членов экипажа придётся выплатить примерно по 7 тысяч рублей. Капитан Владимир Горбенко остался под стражей. Его обвиняют в нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины с целью нанести вред национальным интересам. Моряков по его делу допросят во вторник.

Арестованное украинскими пограничниками судно принадлежит керченскому кооперативу «Рыболовецкий колхоз имени первого мая» и ходит под российским флагом. Москва ранее потребовала весь экипаж судна, заявив о невиновности моряков и капитана.