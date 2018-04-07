Украина сегодня усилит охрану границы с Крымом
В Киеве заявили, что не допустят провокаций в праздничные дни. Усиление границы происходит на фоне ареста на Украине российского рыболовецкого судна, приписанного к Крыму.
Охранять границу украинские военные будут при помощи авиации. В том числе привлекут самолёты австрийского производства Даймонд. Морские силы будут применять ежедневно в течение всех праздников, сообщила Госпогранслужба Украины. До этого представитель ведомства Олег Слободян заверил: Украина будет задерживать все суда, которые входят и выходят из портов Крыма без согласования с Киевом. Заявление прозвучало на фоне инцидента с российским рыболовным судном Норд. Оно зашло из одного из крымских портов в Азовское море, и было задержано в территориальных водах Украины, неподалёку от Бердянска. В пятницу суд в Мариуполе оштрафовал экипаж судна, моряков отпустили на волю, паспорта правда не вернули. Каждому из девяти членов экипажа придётся выплатить примерно по 7 тысяч рублей. Капитан Владимир Горбенко остался под стражей. Его обвиняют в нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины с целью нанести вред национальным интересам. Моряков по его делу допросят во вторник.
Арестованное украинскими пограничниками судно принадлежит керченскому кооперативу «Рыболовецкий колхоз имени первого мая» и ходит под российским флагом. Москва ранее потребовала весь экипаж судна, заявив о невиновности моряков и капитана.
Комментарии9
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brocer 08 апреля 2018 | 00:16
Мысли совета федерации РФ перечеркнут самые смелые предложения насчет ответа на такое "беззаконие".
Так что не буду этим уродам ничего подкидывать в качестве ответа на действия Украины. Все равно переплюнут. Золотой генофонд.
kottigr1 08 апреля 2018 | 00:20
brocer: Правильно поступает Украина... А то ломанутся сейчас через Украину со всей ЕС в Россию люди собирать халявный валежник...
brocer 08 апреля 2018 | 00:33
kottigr1: Путинская братва этот валежник им сама привезет недорого.
fresh_breeze 08 апреля 2018 | 00:18
А що, хиба Крым вже нэ е Украйина? Якый тоди може буты кордон? 8)
PS
Вот, что значит газпромовское СМИ, даже оговорки у него кремлёвские. LOL
nanaryfive 08 апреля 2018 | 00:26
Так вин же вукраинский вроде? Скоро ахреесор ещё северный поток-2 достроит вообще гуляй банда "надёжный транзитёр" маскальско-ахрессорского газа.
malinanti 08 апреля 2018 | 00:30
Россия может "навсегда отбить охоту морских пиратов" захватывать суда - политолог
После задержания украинскими пограничниками крымского рыболовецкого судна "Норд" в Азовском море со стороны России должны последовать меры, которые навсегда отобьют желание украинцев прибегать к подобным действиям в дальнейшем.
Такое предположение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал кандидат филологических наук, политолог Сергей Киселев.
"Это вызывающая провокация, которая должна получить адекватный ответ со стороны России, я абсолютно уверен, что он будет дан… Проблема должна быть осмыслена, и приняты такие решения, которые навсегда отобьют охоту у морских пиратов, а по-другому их не назовешь, на подобные действия", — сказал Киселев.
Рыболовецкое судно "Норд" под флагом России украинские пограничники задержали 25 марта в Азовском море. На борту находились 10 членов экипажа, все они — керчане. Судовладелец заявил, что судно задержано противоправно, а действия пограничников опасны для жизни членов экипажа. Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава".
kottigr1 08 апреля 2018 | 00:34
malinanti: Приплывет в Азовское море один американский авианосец, для обеспечения безопасности мирового судоходства, благо глубина Керченского пролива позволяет.. И Путин снова пропадет в Кремле на пару недель. Вот и всё что будет..
sveklotron_7 08 апреля 2018 | 00:55
Э-э-э...Леха...Пасха только наступила, а ты уже так приплыл, что никаким авианосцам тебя уже не догнать.
Высота Нимитцев 73,2 м. Под пролетами не пройдут, дурачок.
Впрочем и по конвенции Монтрё проход авианосцев через Босфор-Дарданеллы запрещен. Но это уже не столь существенно.
sveklotron_7 08 апреля 2018 | 00:45
Украина сегодня усилит охрану границы с Крымом
Типа седня, хлопци не будут очень сильно бухать? Ну ок))