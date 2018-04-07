В Храме Христа Спасителя проходит праздничное пасхальное богослужение

Представители Фонда Андрея Первозванного, несколько минут назад привезли сюда Благодатный огонь, доставленный из Иерусалимского Храма Гроба Господня. Благодатный огонь передан патриарху Кириллу для праздничной службы. Всего на службе в Храме собралось около 8 тыс. человек. Возле КПП много желающих попасть в Храм, и, как передает корреспондент «Эха Москвы», при желании здесь с рук можно купить пригласительный билет.

Меры безопасности в Москве серьезно усилены еще накануне на время празднования Пасхи. Силовики взяли под охрану храмы и монастыри.

В пасхальных богослужениях и освящении куличей в Москве приняли участие около 1 миллиона человек. Службы проходят почти во всех храмах и монастырях Москвы. На входе установлены металлоискатели и усилен контроль. Всего обеспечивают безопасность более 7 тысяч человек, сообщили в департаменте национальной политики и межрегиональных связей столицы. Во время праздничных богослужений, в том числе в храме Христа Спасителя, за безопасностью прихожан и всех собравшихся на улице следят бойцы Росгвардии и ОМОН. Задействованы подразделения вневедомственной охраны — более шести тысяч групп, сообщили ТАСС в Росгвардии. Для немедленного реагирования они приближены к местам проведения праздничных мероприятий, отмечает «Интерфакс».

Дежурить у храмов будет и скорая помощь.

По всей России безопасность россиян будут обеспечивать более 40 тысяч сотрудников МЧС.