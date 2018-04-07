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23:58, 07 апреля 2018

В Храме Христа Спасителя проходит праздничное пасхальное богослужение

Представители Фонда Андрея Первозванного, несколько минут назад привезли сюда Благодатный огонь, доставленный из Иерусалимского Храма Гроба Господня. Благодатный огонь передан патриарху Кириллу для праздничной службы. Всего на службе в Храме собралось около 8 тыс. человек. Возле КПП много желающих попасть в Храм, и, как передает корреспондент «Эха Москвы», при желании здесь с рук можно купить пригласительный билет.

Меры безопасности в Москве серьезно усилены еще накануне на время празднования Пасхи. Силовики взяли под охрану храмы и монастыри.

В пасхальных богослужениях и освящении куличей в Москве приняли участие около 1 миллиона человек. Службы проходят почти во всех храмах и монастырях Москвы. На входе установлены металлоискатели и усилен контроль. Всего обеспечивают безопасность более 7 тысяч человек, сообщили в департаменте национальной политики и межрегиональных связей столицы. Во время праздничных богослужений, в том числе в храме Христа Спасителя, за безопасностью прихожан и всех собравшихся на улице следят бойцы Росгвардии и ОМОН. Задействованы подразделения вневедомственной охраны — более шести тысяч групп, сообщили ТАСС в Росгвардии. Для немедленного реагирования они приближены к местам проведения праздничных мероприятий, отмечает «Интерфакс».
Дежурить у храмов будет и скорая помощь.

По всей России безопасность россиян будут обеспечивать более 40 тысяч сотрудников МЧС.

Комментарии

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chomja 08 апреля 2018 | 00:11

Интересно,а эта акция согласована с администрацией города?

malanoff 08 апреля 2018 | 00:17

chomja: Воистину воскрес. Скорее бы зло поборол.

danko1 08 апреля 2018 | 00:20

malanoff: Пока Россию возглавляет президент, который крестится слева направо, а то еще хуже от живота ко лбу, как на Рождество, зло в России будет торжествовать.
Да и РПЦ у нас гэбэшная, власти служит, а не Богу и не народу,позабыв обо всех заповедях.
Свободная воля дана человеку свыше, чтобы он сам свою судьбу определял.

alxab 08 апреля 2018 | 00:53

Гебешник, вор и международный преступник со свечкой в руке на богослужении -- это и есть настоящее оскорбление чувств верующих.

gvs 08 апреля 2018 | 00:13

- Аллах акбар!
- Воистину акбар! )))

vydrin 08 апреля 2018 | 00:22

Якунин привез -главный патриот России .

nikitin43 08 апреля 2018 | 00:25

vydrin: беженец генерал-полковник фсб , он теперь на постоянку в британии с выводком и миллиардами ...

belovnikita 08 апреля 2018 | 00:28

кадило крутится, бабосы мутятся у гуньдяя

salut__521 08 апреля 2018 | 00:33

Вот-вот и фюрер после марафона в бассейне подтянется в храме со свечкой постоять, глазками поневинничать...

valian0822 08 апреля 2018 | 00:51

Армянские священники зажгли огонь от зажигалки и отдали послам гундяя...

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