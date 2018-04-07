Благодатный огонь доставлен из Иерусалима в Москву

В международном аэропорту Внуково-1 приземлился спецборт с делегацией Фонда Андрея Первозванного, получившей святыню в храме Гроба Господня. Примерно через полчаса в храме Христа Спасителя Благодатный огонь будет передан патриарху Кириллу, и там начнется праздничное пасхальное богослужение.