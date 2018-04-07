Благодатный огонь доставлен из Иерусалима в Москву
В международном аэропорту Внуково-1 приземлился спецборт с делегацией Фонда Андрея Первозванного, получившей святыню в храме Гроба Господня. Примерно через полчаса в храме Христа Спасителя Благодатный огонь будет передан патриарху Кириллу, и там начнется праздничное пасхальное богослужение.
Комментарии4
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lion64___3 07 апреля 2018 | 23:06
От Благодатного Огня все свидомые и все либерасты со всех бегут прятаться в выгребную яму и будут там сидеть всю Светлую Седмицу, не вылезая.
kir_pich_101 07 апреля 2018 | 23:08
Ну наконец-то!
Шашлык завтра, значит будет!
mikhail_spb_ 07 апреля 2018 | 23:15
Прометеи, блин.
stas_russkiy 07 апреля 2018 | 23:25
"...Огонь тоже считался божественным, пока Прометей не выкрал его. Теперь мы кипятим на нем воду..."
Граф Калиостро, "Формула любви"