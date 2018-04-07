Дональд Трамп распорядился прекратить в отношении мигрантов практику, известную как «поймал – освободи»

Как передает радио «Свобода», президент приказал Министерству внутренней безопасности через 45 дней отчитаться о всех принятых мерах. Трамп также приказал министру обороны США Джиму Мэттису подготовить список военных объектов, которые возможно использовать для содержания нелегальных иммигрантов под стражей. До настоящего времени иммигранты, которые находились на территории США незаконно, после задержания правоохранительными органами получали возможность ожидать рассмотрения своих дел судом, оставаясь на свободе.