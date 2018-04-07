Адвокаты арестованного на Украине капитана сейнера «Норд» посетили его в изоляторе

Владимиру Горбенко передали лекарства, одежду, продукты, а также пасхальный кулич. Об этом ТАСС сообщил представитель защиты Дмитрий Щербина. Херсонский суд накануне постановил арестовать Горбенко до 31 мая с возможностью залога, который, как утверждают адвокаты, уже внесен. Остальным членам экипажа «Норда» суд назначил административные штрафы. Капитану судна инкриминировано «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины».