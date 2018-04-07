Адвокаты арестованного на Украине капитана сейнера «Норд» посетили его в изоляторе
Владимиру Горбенко передали лекарства, одежду, продукты, а также пасхальный кулич. Об этом ТАСС сообщил представитель защиты Дмитрий Щербина. Херсонский суд накануне постановил арестовать Горбенко до 31 мая с возможностью залога, который, как утверждают адвокаты, уже внесен. Остальным членам экипажа «Норда» суд назначил административные штрафы. Капитану судна инкриминировано «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины».
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
polit_person 07 апреля 2018 | 23:13
Смотрю на поведение украинцев и задаюсь вопросом. Как так могло получиться и когда выродилась нация? Как так получилось, что они перестали быть людьми? Нет конечно, не все. Там есть еще миллионы нормальных людей, но почему на поверхности вся эта сплошная пена и сквозь нее людей не видно?
solonko 07 апреля 2018 | 23:22
polit_person: Пожалуй, самые последние из тех, кто может учить других человечности - это россияне.
PS
Вы бы, для начала, хотя бы сами себя людьми, в полном смысле этого слова, считать начали.