Виктория Скрипаль публично обратилась к британскому премьеру с просьбой помочь ей  с  выдачей британской визы

Двоюродная сестра Юлии Скрипаль собирается в Великобританию, чтобы повидать родственницу, которая пришла в себя после отравления в Солсбери. Но в визе Виктории Скрипаль в британском посольстве отказали. Обращение Виктории Скрипаль к Терезе Мэй прозвучало в эфире телеканала «Скай ньюс» на русском языке с наложенным переводом на английский.