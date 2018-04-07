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23:01, 07 апреля 2018

Виктория Скрипаль публично обратилась к британскому премьеру с просьбой помочь ей  с  выдачей британской визы

Двоюродная сестра Юлии Скрипаль собирается в Великобританию, чтобы повидать родственницу, которая пришла в себя после отравления в Солсбери. Но в визе Виктории Скрипаль в британском посольстве отказали. Обращение Виктории Скрипаль к Терезе Мэй прозвучало в эфире телеканала «Скай ньюс» на русском языке с наложенным переводом на  английский.

Комментарии

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skripal_live 07 апреля 2018 | 23:12

Надеюсь, что здравый смысл восторжествует. Нас с Юлей оставят в покое.
Англичане! Остановитесь!
Хватит убивать людей ради ваших "демократических ценностей"!

tanyaya 07 апреля 2018 | 23:16

Давайте разбираться по пунктам.
Во-первых, ни одно посольство или консульство не обязано отчитываться о том, на каком основании отказано в визе. В том числе и РФ отказывает в визе в случае невнятности цели приезда и отсутствии доказательств финансовой обеспеченности на период пользования визой. Иначе в любой стране мира это трактуется как попытка нелегальной рабочей деятельности на территории стороннего государства.
В данном конкретном случае безработной и абсолютно никак и ничем не подтвердившей основания для въезда и финансовую обеспеченность на предполагаемый период проживания Виктории Скрипаль было не только отказано, но и объяснены основания для отказа. Исключительный случай! Видимо снисхождение сделано для того, чтобы тётка и фсб не сильно-то наглели. Но они не вняли.
Во-вторых. Факт получения визы, если бы вдруг странная Виктория, безработный финансист, не имеющий ни одного счета ни в одном банке, вдруг бы получила визу, у иммиграционной службы Великобритании были бы все основания завернуть её прямо в аэропорту Хитроу обратно в Москау. Как раз на том основании, что она никак и ничем не подтверждает свои искренние намерения, финансовую обеспеченность и гарантированное обратное возвращение. Причем, также никак не обосновывая это перед тем, кому отказано пересечь границу принимающего государства. Принимающее государство не обязано обосновывать причины, по которым оно не желает принимать гражданина другой страны. Это закон.
В-третьих. Учитывая невероятную назойливость российского МИД и российского ФСБ, которые впрямую подозреваются в причастности к преступлению против отца и дочери Скрипаль (а также военному преступлению против Британии), было бы крайне странно, если бы британский МИД допустил возможность проникновения на территорию Британии очевидного протеже этих самых МИД РФ и ФСБ. Репутация. Очень долго творили зло и рядились в клоунский колпак придурков. Ну вот и получили отношение к себе, как к злобным клоунам.
За что боролись, на то и напоролись.

danko1 07 апреля 2018 | 23:28

tanyaya: Часто ли она кузину в Москве видела, что без её желания и официального приглашения ехать надумала, не имея на то никаких прав, чтобы визу получить, ни средств, ни посути работы.
Стаж в 1 день поводом для выдачи визы не является, как и подтверждением об официальном заработке.
Но видно, что покупать турпутевку не желает, так тогда ей в свидании с кузиной, которая и не желает видеть её, будет отказано.

zapadnay 07 апреля 2018 | 23:22

Какая настойчивая, однако...

sokal123 07 апреля 2018 | 23:25

zapadnay: Контора работает . Вика отрабатывает .

djuga 07 апреля 2018 | 23:23

skripal_live: Англичане! Остановитесь!
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Представьте себе, что у вас есть свободная квартира которую вы хотите сдать для проживания кому-нить.
К вам обращается незнакомый человек, приехавший откуда-то из-за рубежа и говорит: "Денег у меня нет и неизвестно будут ли, работы тоже нет и тоже неизвестно когда будет. Денег на залог тоже нет. И поручиться за меня некому. Но вы все же сдайте мне квартиру на неопределенный срок".
Что скажет ваш здравый смысл?

mikhail_spb_ 07 апреля 2018 | 23:12


Может, ей лучше обратиться сразу к Трампу?
Типа, подсоби, родной!
Уломай эту противную Терезу.
Мы ж тебя сделали президентом Америки.

y3emen1 07 апреля 2018 | 23:22

mikhail_spb_: Трампа выбрал путин, вот к нему и надо....

jetsam 07 апреля 2018 | 23:14

ну дайте вы Виктории орден, квартиру и место на тв....
она просто органически вписывается в кисельТВ.
или, на худой конец, мише леонтьеву - в секретутки...

fresh_breeze 07 апреля 2018 | 23:20

Если даже Ю. Скрипаль жива (все её разговоры по телефону могли оказаться хорошо состряпанной фальшивкой, бритты и не таких, как эта Виктория, разводили за свою долгую историю), то, не пуская к ней сестру, Лондон может опасаться только одного: утечки правды. Других причин нет, есть только тухлые отговорки.

viktorova 07 апреля 2018 | 23:20

На смог найти текста или видео обращения. Интересно, как это выглядело?
Судя по предыдущим интервью, примерно так?
Терезка, хватит гадить! Визу дай!

kir_pich_101 07 апреля 2018 | 23:26

Сидя на корточках в подворотне, выдвигать претензии к Британии...

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