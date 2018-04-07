Сотрудники шахты имени Ленина в Междуреченске эвакуированы из-за сигнала о задымлении
Как сообщили ИФ в Кемеровском управлении МЧС, к этому часу на поверхность выведены 58 шахтеров из 69, эвакуация продолжается. На место выехали спасатели.
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Как сообщили ИФ в Кемеровском управлении МЧС, к этому часу на поверхность выведены 58 шахтеров из 69, эвакуация продолжается. На место выехали спасатели.
МИД РФ: Вопросы к Техсекретариату ОЗХО по сфабрикованному Великобританией против России «делу Скрипалей» Что конкретно британцы просят подтвердить Техсекретариат ОЗХО: только ли факт применения нервно-паралитического вещества, или же то, что оно относится к типу «новичок» по западной классификации?..
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