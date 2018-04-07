Жертвами инцидента в немецком Мюнстере, по уточненным данным полиции, стали два человека

Третьим погибшим был водитель грузовика, который врезался в посетителей уличного кафе. Он покончил с собой. Не менее 20-ти человек пострадали. Между тем, данных о том, что инцидент в Мюнстере был терактом, пока нет. Об этом заявил министр внутренних дел федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Херберт Ройль. Личность водителя установлена, это гражданин Германии, по некоторым данным, у него были проблемы с психикой.