Тысячи верующих стали свидетелями схождения благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме
От появившегося в кувуклии огня зажигали связки из 33 свечей — по возрасту Христа. Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова.
В Россию благодатный огонь доставляет делегация Фонда Андрея Первозванного. Ближе к полуночи он должен прибыть в Москву к патриаршему пасхальному богослужению в храме Христа Спасителя.
Комментарии10
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
pyccokokc 07 апреля 2018 | 22:09
Что Россия, что попы - без правды никуда.
sokal123 07 апреля 2018 | 22:24
Народ требует чудес и хлеба ! Попы доставляют маленькие чудеса -немного жульничают ,но народ рад.
zemljanka 07 апреля 2018 | 22:10
Поздравления, Православный мир!
Миррр вашему дому ...(с)
killbalafre 07 апреля 2018 | 22:13
Неистребимая страсть у человечества быть обманутыми дурнями
petlura 07 апреля 2018 | 22:16
Как огонь зажигается мы уже знаем из официальных источников. Но традиции надо уважать. Между прочим это и есть истинные скрепы.
silicon 07 апреля 2018 | 22:46
petlura:
Самые скрепнутые-идиоты! Да здравствуют идиоты всех стран и религий.
ura_123 07 апреля 2018 | 22:17
От Zippo не только 33 свечки зажечь можно но и олимпийский огонь!
ZIPPO более века в религиозном бизнесе,гарантия качества с филиалами даже в Армении.
Благодатный огонь это Zippo!
(На правах рекламы)
ugiazov 07 апреля 2018 | 22:38
ura_123: Нет! Там лампадка горит. Армянский поп проговорился.
meteor1908 07 апреля 2018 | 22:44
А разве авиационные правила разрешают перевозить открытое пламя?
wattman 07 апреля 2018 | 22:47
Хорошо, когда огонь появляется в заранее оговоренное время и в нужном месте!
Хуже - когда в непредсказуемых местах и в неожиданный момент...