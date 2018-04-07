Виктория Скрипаль публично обратилась к британскому премьеру с просьбой помочь ей  с  выдачей британской визы

Двоюродная сестра Юлии Скрипаль собирается в Великобританию, чтобы повидать родственницу, которая пришла в себя после отравления в Солсбери, но в визе ей было отказано. Обращение Виктории Скрипаль к Терезе Мэй прозвучало в эфире телеканала «Скай ньюс» на русском языке с наложенным переводом на английский.

Посольство Великобритании в России официально уведомило Викторию Скрипаль о том, что ей отказано во въезде в страну. Как заявила ИФ сама Виктория Скрипаль, причину отказа посольство объясняет тем, что ее двоюродная сестра Юлия, якобы, не хочет ее видеть. Среди других причин указано то, что прежде Виктория в Британии у Сергея Скрипаля не была, что она нигде не работает и не предоставила банковский счёт (минимум на 150 тысяч рублей), а также что то, что у нее открытая дата возвращения.