Виктория Скрипаль публично обратилась к британскому премьеру с просьбой помочь ей с выдачей британской визы
Двоюродная сестра Юлии Скрипаль собирается в Великобританию, чтобы повидать родственницу, которая пришла в себя после отравления в Солсбери, но в визе ей было отказано. Обращение Виктории Скрипаль к Терезе Мэй прозвучало в эфире телеканала «Скай ньюс» на русском языке с наложенным переводом на английский.
Посольство Великобритании в России официально уведомило Викторию Скрипаль о том, что ей отказано во въезде в страну. Как заявила ИФ сама Виктория Скрипаль, причину отказа посольство объясняет тем, что ее двоюродная сестра Юлия, якобы, не хочет ее видеть. Среди других причин указано то, что прежде Виктория в Британии у Сергея Скрипаля не была, что она нигде не работает и не предоставила банковский счёт (минимум на 150 тысяч рублей), а также что то, что у нее открытая дата возвращения.
Комментарии49
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skripal_live 07 апреля 2018 | 22:06
Мне не дают увидеться с дочерью.
Думаю, что ее сейчас усиленно обрабатывают спецслужбы.
Склоняют ее к предательству, как это в свое время проделали со мной.
Эти сволочи изолировали Юлю. Не пускают к ней работников консульства и двоюродную сестру.
Но она чистая и умная девочка. Надеюсь, что она не повторит моих ошибок и примет правильное решение. В России ее ждет жених и нормальная жизнь.
А здесь у нее нет будущего, как нет его у меня.
Лишь бы ее не убили. Эти сволочи способны на все…
nikitin43 07 апреля 2018 | 22:08
skripal_live: не надо усложнять добьётся просто в жопу визу дадут .
pauel1964 07 апреля 2018 | 22:21
Англичанам не стоит реагировать на подобные провокации отравителей.
gordy 07 апреля 2018 | 22:32
Театр одного актёра?
tanyaya 07 апреля 2018 | 22:59
Давайте разбираться по пунктам.
Во-первых, ни одно посольство или консульство не обязано отчитываться о том, на каком основании отказано в визе. В том числе и РФ отказывает в визе в случае невнятности цели приезда и отсутствии доказательств финансовой обеспеченности на период пользования визой. Иначе в любой стране мира это трактуется как попытка нелегальной рабочей деятельности на территории стороннего государства.
В данном конкретном случае безработной и абсолютно никак и ничем не подтвердившей основания для въезда и финансовую обеспеченность на предполагаемый период проживания Виктории Скрипаль было не только отказано, но и объяснены основания для отказа. Исключительный случай! Видимо снисхождение сделано для того, чтобы тётка и фсб не сильно-то наглели. Но они не вняли.
Во-вторых. Факт получения визы, если бы вдруг странная Виктория, безработный финансист, не имеющий ни одного счета ни в одном банке, вдруг бы получила визу, у иммиграционной службы Великобритании были бы все основания завернуть её прямо в аэропорту Хитрой обратно в Москау. Как раз на том основании, что она никак и ничем не подтверждает свои искренние намерения, финансовую обеспеченность и гарантированное обратное возвращение.
В-третьих. Учитывая невероятную назойливость российского МИД и российского ФСБ, которые впрямую подозреваются в причастности к преступлению против отца и дочери Скрипаль (а также военному преступлению против Британии), было бы крайне странно, если бы британский МИД допустил возможность проникновения на территорию Британии очевидного протеже этих самых МИД РФ и ФСБ. Репутация. Очень долго творили зло и рядились в клоунский колпак придурков. Ну вот и получили отношение к себе, как к злобным клоунам.
За что боролись, на то и напоролись.
natalia2108 07 апреля 2018 | 23:10
tanyaya: рядились в клоунский колпак придурков
такое впечатление, что наоборот-маски сброшены и обнажилось то, что есть в реале.
nds 07 апреля 2018 | 23:16
tanyaya: Не лишайте Патрушева последней надежды на успех операции! Если бы удалось забросить туда Викторию, ей бы потребовался профессиональный переводчик. Думаю, она по-английски ни бум-бум. Представляете, сколько шпионской аппаратуры могли бы они пронести на себе в госпиталь в разных местах своих тел? Микрофоны, микрокамеры, микрогазоанализаторы, жучки, которых можно было бы понатыркать под кроватями и за плинтусами!
marineru 07 апреля 2018 | 22:08
skripal_live: Не юродствуйте в Пасху.
kottigr1 07 апреля 2018 | 22:09
skripal_live: РФ - действительно демократическая страна, где любой желающий может вот так вот запросто публично обратиться к британскому премьеру с просьбой помочь ей с выдачей британской визы.. Да чего уже скрывать.. Любой может даже с плакатом выйти на Красную площадь и заклеймить позором Президента... США !
seryj_wolk 07 апреля 2018 | 22:27
kottigr1:На кой черт англичанам сдалась эта дура. Судя по всему хочет после въезда сесть на британский бюджет.
kir_pich_101 07 апреля 2018 | 22:09
skripal_live: Да в вашей кодле других-то и нет, все сволочи...
ura_123 07 апреля 2018 | 22:24
skripal_live: Кто же тебе "лайкнул" ????
Чу,в списке даже облом))))
ostapbey 07 апреля 2018 | 22:38
skripal_live:Нам с дочерью стало плохо после посещения кафе.
Наверное, там нам что-то подсыпали в пиццу.
На простое пищевое отравление не похоже.
В тот день я несколько раз видел рядом с на
cypher 07 апреля 2018 | 22:39
skripal_live: скинемся убогому по 11-80 на визу в Анхлию!
lisitsa1962 07 апреля 2018 | 22:42
skripal_live: Саратовский ТЮЗ?
zombulkend 07 апреля 2018 | 22:56
skripal_live: Товарищи англичаны, гоните вы эту вафлершу Вику ссаными тряпками. А то она вам трипер привезет, в Лондоне вашем у всех с конца капать будет. так что себе дороже. Сразу на куй посылайте....
kir_pich_101 07 апреля 2018 | 22:07
Ой, чует моё сердце, она под шумок смыцца хочет из скрепоносной и погнить там...
olegleon 07 апреля 2018 | 22:07
ей же сестра сразу сказала, что британцы не дадут визу.
rern 07 апреля 2018 | 22:11
Англичане могут помочь только на тот свет. Такая нация.
rihard 07 апреля 2018 | 22:18
rern: Денег нет, счета нет, работы нет—какая страна ее пустит? Она и в Россию не приехала.
mikhail_spb_ 07 апреля 2018 | 22:15
Говорят, она сменила фамилию на СкрЕпаль, в честь несгибаемых скреп.
Из-за этого-то и проблема. Фамилии получились разные.
ansata 07 апреля 2018 | 22:16
Сейчас кузиной все хорошо. Раньше нужно было просить, когда человек в коме был. Именно в тот момент. А сейчас это игра на публику.
moncegorskyi 07 апреля 2018 | 22:45
ansata: Раньше нужно было просить, когда человек в коме был.
Cчитаете лубянских совсем за идиотов. Зачем им нужен человек в коме?... это же все равно что памятник?! Кто же у нее... ой, памятника, может что -нибудь выудить или попросить настойчиво что - то другое сказать британским службам.
klop_27 07 апреля 2018 | 22:16
А может ее на парашюте забросить? Или тайком на лыжах? Не беда что на остров. На водных лыжах с веслом.
kir_pich_101 07 апреля 2018 | 22:24
klop_27: Подкоп, однозначно!
И Машку с Рогозиным её в помощь!
ura_123 07 апреля 2018 | 22:30
klop_27: С батута!
;-)
Или беспилотником Почты России!
А может той самой беспилотной подлодкой с ядерным мотором!!!
sbk 07 апреля 2018 | 22:19
Ну вот...
А по 1-му каналу не обратилась...
timwlad69 07 апреля 2018 | 22:20
Двоюродная сестра Юлии Скрипаль собирается в Великобританию, чтобы повидать родственницу, которая пришла в себя после отравления в Солсбери, но в визе ей было отказано. Обращение Виктории Скрипаль к Терезе Мэй прозвучало в эфире телеканала «Скай ньюс» на русском языке с наложенным переводом на английский.
---------------
Ну вот господин Венедиктов, вот способ решить проблему на основе Десяти Заповедей, но не поголовным истреблением всех быкующих евреев и с последующей охотой на ведьм на всяких там вякающих.
kir_pich_101 07 апреля 2018 | 22:26
timwlad69: Опять, вы, уважаемый отвязались!
Сейчас санитар придёт, сестричка с укольчиком...
Вам покой, кружка Эсмарха, димедрол...
zemljanka 07 апреля 2018 | 22:20
Юлия вернется, свидятся. Пусть все будут здоровы. Похвальны столь родственные чувства.
vinibi 07 апреля 2018 | 22:29
zemljanka: До этого не общались-а тут вдруг сразу захотелось резко повидать в .Англии? тут что то явно не чисто и без российских спец служб не обошлось!!!
natalia2108 07 апреля 2018 | 22:21
Нагловатая эта кузина, пока Скрипали болели она не проявлялась - помочь деньгами, посочувствовать хотя бы. А как поправились сразу нарисовалась, зачем, спрашивается?
sokal123 07 апреля 2018 | 22:34
natalia2108: Нарисовалась Вика ,у нее тайная работа такая .Служить в КГБ. Дали ей задание - она и спешит его выполнить
viktorova 07 апреля 2018 | 23:02
natalia2108: я бы сказал быдловатая...
all_seeing74 07 апреля 2018 | 23:09
natalia2108: откуда у нее деньги?!!!! Коекак наскребла шоб счет открыть!!!! А то в фсб не сказали шо без счета не пускают, жлобы, похоже слямзили выделенный бюджет!!!)))))
sergo13 07 апреля 2018 | 22:22
Пока они лежали присмерти в коме, ей виза не нужна была! А сейчас вдруг понадобилась - когда они выздоравливают?
Это интересно....
Свежего ядику подвезет? Или с ледорубом приедет?
ura_123 07 апреля 2018 | 22:22
Тетка решила срубить бабла сразу и много? Многочисленные теле-шоу... Кто же выступает СПОНСОРОМ поездки любящей родственницы?
frauava17 07 апреля 2018 | 22:40
ura_123: Очевидно же. Тот самый, кто Вострикова из Кемерово раскручивает. Одноглазники в восторге.
volkov_25 07 апреля 2018 | 22:23
у КГБ крышу снесло окончательно.
nds 07 апреля 2018 | 22:32
Какая настырная племянница, однако. Просто ужас! "Тереза, памажите чем можите!" Ух, как нашим спецслужбам хочется убедиться, что Скрипали выжили. Они-то были уверены, что против "новичка" нет антидота, а тут - такой облом...
zombulkend 07 апреля 2018 | 22:58
nds: Тереза, дай денег вафлерше Вике, Вика тоже красиво пожить хочет, а чо низя?
cypher 07 апреля 2018 | 22:33
не, ну вот она, русская натура... её в дверь, она в окно.
А за животными-то , бедными, несчастными животными Скрипаля кто смотреть будет, Захарова что ль?
abuvgrobu 07 апреля 2018 | 22:40
Короче, никто никого похоже не травил. Пропали не несколько часов перед "отравлением", получили инструкции и притворились отравленными на лавке. Потом такой спектакль из этого устроили. Странно, что они после боевого отравляющего вещества на поправку пошли, а не крякнули прямо на лавке! Цирк!! и
wolzhanin 07 апреля 2018 | 22:41
Двоюродная сестра начала троллинг.
Конечно на по своей инициативе, а по рекомендациям её нового ФСБшного руководства.
oleg_kievlyanin 07 апреля 2018 | 22:42
Неплохо бы было возродить незаслуженно забытую советскую традицию обращений трудящихся, интеллигенции и колхозников к главам западных государств с разными требованиями: прекратить войну во Вьетнаме, освободить Анжелу Девис, выдать визу племяннице Скрипаля.
Интересно, что она хочет повидать именно свою кузину, а не дядю.
Гебешные разводки становятся все тупее и тупее. Как и отмазки.
nds 07 апреля 2018 | 23:05
oleg_kievlyanin: А как разводить с таким персонажем, если дама сообщает, что она безработная, поэтому счёта в банке не имеет, однако работает в финансовой сфере, поэтому записывает все разговоры, которые ведет по телефону? На работу устроилась сразу же - в субботу - как только узнала причину отказа выдать визу, и в понедельник уже начнет... Другой племянницы у нас для них нет.
trans 07 апреля 2018 | 22:53
Надо же, вдруг открылась внезапная любовь к родственникам..... с чего вдруг?
kir_pich_101 07 апреля 2018 | 22:57
trans: Ну когда он тут, нафига он нужен.
А когда он там - давай съездим - навестим - останемся - заживёмкаклюди.
all_seeing74 07 апреля 2018 | 23:02
Ты смотри как бабу приперло родственницу проведать о которой много лет и не вспоминала!)))) это жжжжжжж не спроста!!!))))))