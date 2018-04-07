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22:03, 07 апреля 2018

Виктория Скрипаль публично обратилась к британскому премьеру с просьбой помочь ей  с  выдачей британской визы

Двоюродная сестра Юлии Скрипаль собирается в Великобританию, чтобы повидать родственницу, которая пришла в себя после отравления в Солсбери, но в визе ей было отказано. Обращение Виктории Скрипаль к Терезе Мэй прозвучало в эфире телеканала «Скай ньюс» на русском языке с наложенным переводом на  английский.

Посольство Великобритании в  России официально уведомило Викторию Скрипаль о том, что ей  отказано во въезде в страну. Как заявила ИФ  сама Виктория Скрипаль, причину отказа посольство объясняет тем, что ее двоюродная сестра Юлия, якобы, не хочет ее  видеть. Среди других причин указано то, что прежде Виктория в Британии у Сергея Скрипаля не  была, что она нигде не работает и не предоставила банковский счёт (минимум на 150 тысяч рублей), а также что то, что у нее открытая дата возвращения.

Комментарии

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skripal_live 07 апреля 2018 | 22:06

Мне не дают увидеться с дочерью.
Думаю, что ее сейчас усиленно обрабатывают спецслужбы.
Склоняют ее к предательству, как это в свое время проделали со мной.
Эти сволочи изолировали Юлю. Не пускают к ней работников консульства и двоюродную сестру.
Но она чистая и умная девочка. Надеюсь, что она не повторит моих ошибок и примет правильное решение. В России ее ждет жених и нормальная жизнь.
А здесь у нее нет будущего, как нет его у меня.
Лишь бы ее не убили. Эти сволочи способны на все…

nikitin43 07 апреля 2018 | 22:08

skripal_live: не надо усложнять добьётся просто в жопу визу дадут .

pauel1964 07 апреля 2018 | 22:21

Англичанам не стоит реагировать на подобные провокации отравителей.

gordy 07 апреля 2018 | 22:32

Театр одного актёра?

tanyaya 07 апреля 2018 | 22:59

Давайте разбираться по пунктам.
Во-первых, ни одно посольство или консульство не обязано отчитываться о том, на каком основании отказано в визе. В том числе и РФ отказывает в визе в случае невнятности цели приезда и отсутствии доказательств финансовой обеспеченности на период пользования визой. Иначе в любой стране мира это трактуется как попытка нелегальной рабочей деятельности на территории стороннего государства.
В данном конкретном случае безработной и абсолютно никак и ничем не подтвердившей основания для въезда и финансовую обеспеченность на предполагаемый период проживания Виктории Скрипаль было не только отказано, но и объяснены основания для отказа. Исключительный случай! Видимо снисхождение сделано для того, чтобы тётка и фсб не сильно-то наглели. Но они не вняли.
Во-вторых. Факт получения визы, если бы вдруг странная Виктория, безработный финансист, не имеющий ни одного счета ни в одном банке, вдруг бы получила визу, у иммиграционной службы Великобритании были бы все основания завернуть её прямо в аэропорту Хитрой обратно в Москау. Как раз на том основании, что она никак и ничем не подтверждает свои искренние намерения, финансовую обеспеченность и гарантированное обратное возвращение.
В-третьих. Учитывая невероятную назойливость российского МИД и российского ФСБ, которые впрямую подозреваются в причастности к преступлению против отца и дочери Скрипаль (а также военному преступлению против Британии), было бы крайне странно, если бы британский МИД допустил возможность проникновения на территорию Британии очевидного протеже этих самых МИД РФ и ФСБ. Репутация. Очень долго творили зло и рядились в клоунский колпак придурков. Ну вот и получили отношение к себе, как к злобным клоунам.
За что боролись, на то и напоролись.

natalia2108 07 апреля 2018 | 23:10

tanyaya: рядились в клоунский колпак придурков

такое впечатление, что наоборот-маски сброшены и обнажилось то, что есть в реале.

nds 07 апреля 2018 | 23:16

tanyaya: Не лишайте Патрушева последней надежды на успех операции! Если бы удалось забросить туда Викторию, ей бы потребовался профессиональный переводчик. Думаю, она по-английски ни бум-бум. Представляете, сколько шпионской аппаратуры могли бы они пронести на себе в госпиталь в разных местах своих тел? Микрофоны, микрокамеры, микрогазоанализаторы, жучки, которых можно было бы понатыркать под кроватями и за плинтусами!

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marineru 07 апреля 2018 | 22:08

skripal_live: Не юродствуйте в Пасху.

kottigr1 07 апреля 2018 | 22:09

skripal_live: РФ - действительно демократическая страна, где любой желающий может вот так вот запросто публично обратиться к британскому премьеру с просьбой помочь ей с выдачей британской визы.. Да чего уже скрывать.. Любой может даже с плакатом выйти на Красную площадь и заклеймить позором Президента... США !

seryj_wolk 07 апреля 2018 | 22:27

kottigr1:На кой черт англичанам сдалась эта дура. Судя по всему хочет после въезда сесть на британский бюджет.

kir_pich_101 07 апреля 2018 | 22:09

skripal_live: Да в вашей кодле других-то и нет, все сволочи...

ura_123 07 апреля 2018 | 22:24

skripal_live: Кто же тебе "лайкнул" ????
Чу,в списке даже облом))))

ostapbey 07 апреля 2018 | 22:38

skripal_live:Нам с дочерью стало плохо после посещения кафе.
Наверное, там нам что-то подсыпали в пиццу.
На простое пищевое отравление не похоже.
В тот день я несколько раз видел рядом с на

cypher 07 апреля 2018 | 22:39

skripal_live: скинемся убогому по 11-80 на визу в Анхлию!

lisitsa1962 07 апреля 2018 | 22:42

skripal_live: Саратовский ТЮЗ?

zombulkend 07 апреля 2018 | 22:56

skripal_live: Товарищи англичаны, гоните вы эту вафлершу Вику ссаными тряпками. А то она вам трипер привезет, в Лондоне вашем у всех с конца капать будет. так что себе дороже. Сразу на куй посылайте....

kir_pich_101 07 апреля 2018 | 22:07

Ой, чует моё сердце, она под шумок смыцца хочет из скрепоносной и погнить там...

olegleon 07 апреля 2018 | 22:07

ей же сестра сразу сказала, что британцы не дадут визу.

rern 07 апреля 2018 | 22:11

Англичане могут помочь только на тот свет. Такая нация.

rihard 07 апреля 2018 | 22:18

rern: Денег нет, счета нет, работы нет—какая страна ее пустит? Она и в Россию не приехала.

mikhail_spb_ 07 апреля 2018 | 22:15


Говорят, она сменила фамилию на СкрЕпаль, в честь несгибаемых скреп.
Из-за этого-то и проблема. Фамилии получились разные.

ansata 07 апреля 2018 | 22:16

Сейчас кузиной все хорошо. Раньше нужно было просить, когда человек в коме был. Именно в тот момент. А сейчас это игра на публику.

moncegorskyi 07 апреля 2018 | 22:45

ansata: Раньше нужно было просить, когда человек в коме был.
Cчитаете лубянских совсем за идиотов. Зачем им нужен человек в коме?... это же все равно что памятник?! Кто же у нее... ой, памятника, может что -нибудь выудить или попросить настойчиво что - то другое сказать британским службам.

klop_27 07 апреля 2018 | 22:16

А может ее на парашюте забросить? Или тайком на лыжах? Не беда что на остров. На водных лыжах с веслом.

kir_pich_101 07 апреля 2018 | 22:24

klop_27: Подкоп, однозначно!
И Машку с Рогозиным её в помощь!

ura_123 07 апреля 2018 | 22:30

klop_27: С батута!
;-)
Или беспилотником Почты России!
А может той самой беспилотной подлодкой с ядерным мотором!!!

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sbk 07 апреля 2018 | 22:19

Ну вот...
А по 1-му каналу не обратилась...

timwlad69 07 апреля 2018 | 22:20

Двоюродная сестра Юлии Скрипаль собирается в Великобританию, чтобы повидать родственницу, которая пришла в себя после отравления в Солсбери, но в визе ей было отказано. Обращение Виктории Скрипаль к Терезе Мэй прозвучало в эфире телеканала «Скай ньюс» на русском языке с наложенным переводом на английский.
---------------
Ну вот господин Венедиктов, вот способ решить проблему на основе Десяти Заповедей, но не поголовным истреблением всех быкующих евреев и с последующей охотой на ведьм на всяких там вякающих.

kir_pich_101 07 апреля 2018 | 22:26

timwlad69: Опять, вы, уважаемый отвязались!
Сейчас санитар придёт, сестричка с укольчиком...
Вам покой, кружка Эсмарха, димедрол...

zemljanka 07 апреля 2018 | 22:20

Юлия вернется, свидятся. Пусть все будут здоровы. Похвальны столь родственные чувства.

vinibi 07 апреля 2018 | 22:29

zemljanka: До этого не общались-а тут вдруг сразу захотелось резко повидать в .Англии? тут что то явно не чисто и без российских спец служб не обошлось!!!

natalia2108 07 апреля 2018 | 22:21

Нагловатая эта кузина, пока Скрипали болели она не проявлялась - помочь деньгами, посочувствовать хотя бы. А как поправились сразу нарисовалась, зачем, спрашивается?

sokal123 07 апреля 2018 | 22:34

natalia2108: Нарисовалась Вика ,у нее тайная работа такая .Служить в КГБ. Дали ей задание - она и спешит его выполнить

viktorova 07 апреля 2018 | 23:02

natalia2108: я бы сказал быдловатая...

all_seeing74 07 апреля 2018 | 23:09

natalia2108: откуда у нее деньги?!!!! Коекак наскребла шоб счет открыть!!!! А то в фсб не сказали шо без счета не пускают, жлобы, похоже слямзили выделенный бюджет!!!)))))

sergo13 07 апреля 2018 | 22:22

Пока они лежали присмерти в коме, ей виза не нужна была! А сейчас вдруг понадобилась - когда они выздоравливают?
Это интересно....
Свежего ядику подвезет? Или с ледорубом приедет?

ura_123 07 апреля 2018 | 22:22

Тетка решила срубить бабла сразу и много? Многочисленные теле-шоу... Кто же выступает СПОНСОРОМ поездки любящей родственницы?

frauava17 07 апреля 2018 | 22:40

ura_123: Очевидно же. Тот самый, кто Вострикова из Кемерово раскручивает. Одноглазники в восторге.

volkov_25 07 апреля 2018 | 22:23

у КГБ крышу снесло окончательно.

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nds 07 апреля 2018 | 22:32

Какая настырная племянница, однако. Просто ужас! "Тереза, памажите чем можите!" Ух, как нашим спецслужбам хочется убедиться, что Скрипали выжили. Они-то были уверены, что против "новичка" нет антидота, а тут - такой облом...

zombulkend 07 апреля 2018 | 22:58

nds: Тереза, дай денег вафлерше Вике, Вика тоже красиво пожить хочет, а чо низя?

cypher 07 апреля 2018 | 22:33

не, ну вот она, русская натура... её в дверь, она в окно.
А за животными-то , бедными, несчастными животными Скрипаля кто смотреть будет, Захарова что ль?

abuvgrobu 07 апреля 2018 | 22:40

Короче, никто никого похоже не травил. Пропали не несколько часов перед "отравлением", получили инструкции и притворились отравленными на лавке. Потом такой спектакль из этого устроили. Странно, что они после боевого отравляющего вещества на поправку пошли, а не крякнули прямо на лавке! Цирк!! и

wolzhanin 07 апреля 2018 | 22:41

Двоюродная сестра начала троллинг.
Конечно на по своей инициативе, а по рекомендациям её нового ФСБшного руководства.

oleg_kievlyanin 07 апреля 2018 | 22:42

Неплохо бы было возродить незаслуженно забытую советскую традицию обращений трудящихся, интеллигенции и колхозников к главам западных государств с разными требованиями: прекратить войну во Вьетнаме, освободить Анжелу Девис, выдать визу племяннице Скрипаля.
Интересно, что она хочет повидать именно свою кузину, а не дядю.
Гебешные разводки становятся все тупее и тупее. Как и отмазки.

nds 07 апреля 2018 | 23:05

oleg_kievlyanin: А как разводить с таким персонажем, если дама сообщает, что она безработная, поэтому счёта в банке не имеет, однако работает в финансовой сфере, поэтому записывает все разговоры, которые ведет по телефону? На работу устроилась сразу же - в субботу - как только узнала причину отказа выдать визу, и в понедельник уже начнет... Другой племянницы у нас для них нет.

trans 07 апреля 2018 | 22:53

Надо же, вдруг открылась внезапная любовь к родственникам..... с чего вдруг?

kir_pich_101 07 апреля 2018 | 22:57

trans: Ну когда он тут, нафига он нужен.
А когда он там - давай съездим - навестим - останемся - заживёмкаклюди.

all_seeing74 07 апреля 2018 | 23:02

Ты смотри как бабу приперло родственницу проведать о которой много лет и не вспоминала!)))) это жжжжжжж не спроста!!!))))))

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