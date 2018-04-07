Шахтеров шахты имени Ленина в Междуреченске эвакуируют из-за задымления
Как сообщили ТАСС в экстренных службах, на поверхность выводят 69 горнорабочих. По предварительным данным, пострадавших нет. Задымление произошло в выработанном пространстве конвейерного штрека на глубине 320 м. Работа шахты приостановлена, но все системы вентиляции и жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме. На месте работают два отделения горноспасателей. Причины задымления устанавливаются
Комментарии8
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kottigr1 07 апреля 2018 | 22:05
Наверняка во всем виновато КЗ силового кабеля.. К гадалке из СК не ходи...
cap_ 07 апреля 2018 | 22:44
Что бы вы знали:
Глава МЧС Владимир Пучков вместо спасательной техники купил на 10млрд.руб.:
- люксовые автомобили и
- личный самолет Sukhoi Superjet с 19-местным VIP-салоном.
- Два BMW 750 за 13 млн руб.,
- Audi A8 L за 7,6 млн и
- BMW 750 Li X-Drive за 4,1 млн оформлены как "мобильные пункты связи"...
Это твоя родина, сынок...
pyccokokc 07 апреля 2018 | 22:06
Хорошо хоть, что россияне Путина себе президентом избрали. В теперешнюю лихую годину только он и сможет спасти Россию, больше нЕкому. Опять повезло России, славатеосподи.
kottigr1 07 апреля 2018 | 22:12
pyccokokc: Ещё дедыкоторыевоевали говорили старой русской поговоркой... С Путиным и смерть красна !
kir_pich_101 07 апреля 2018 | 22:12
pyccokokc: А виноваты пиндосы проклятые!
Кабель плохой положили!
Мозг у главного инженера вынули!
Нассали кругом!
Таблетками для жадности накормили директора!
mikhail_spb_ 07 апреля 2018 | 22:06
Тасс сообщает, шахта имени ленина...
Тьфу, совок!
kir_pich_101 07 апреля 2018 | 22:21
mikhail_spb_: Да у нас либо совок, либо путинг, до другого мы не доросли!
Обрезали наши крылья в 90-х Ельцинская команда, слив нас в родное лоно ЧК, по локти в крови, с мозолью на указательном пальце от спускового крючка...
jetsam 07 апреля 2018 | 22:50
mikhail_spb_: да не... переименование = это таблички, потом там одна шахта может быть ооо - меняй документы. фнс. это деньги (что важно), время, нервы... да и переименовать - в
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- А тут другого-то не придумаешь, вы на алмаз-то посмотрите, он же вылитая 3-я годовщина... ну как его... этого...СНГ
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