Шахтеров шахты имени Ленина в Междуреченске эвакуируют из-за задымления

Как сообщили ТАСС в экстренных службах, на поверхность выводят 69 горнорабочих. По предварительным данным, пострадавших нет. Задымление произошло в выработанном пространстве конвейерного штрека на глубине 320 м. Работа шахты приостановлена, но все системы вентиляции и жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме. На месте работают два отделения горноспасателей. Причины задымления устанавливаются