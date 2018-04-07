По новым сведения немецких СМИ, происшествие в германском городе Мюнстер не было терактом
Видимо, преступником оказался немец с психическими проблемами.
ЧП в университетском городе Мюнстерв первый по-настоящему теплый и солнечный день весны, видимо, не было экстремистским деянием. ГазетаSüddeutscheZeitungсообщила, что водителем автофургона, который въехал в группу людей, сидящих около кафе в историческом центре города, был этнический немец с психическим расстройством. Ранее 48-летний промышленный дизайнер Йенс Р. уже предпринимал попытку покончить жизнь самоубийством. По информации издания Bild, преступник не имел проблем с юстицией. Около его дома в Мюнстередежурит наряд полиции.
По уточненным данным германского МВД, жертвами преступления стали три человека, пострадало 20, шестеро из них тяжело. Сведения о двух сообщниках пока не подтвердились. Полиция, однако, нашла в машине подозрительный предмет. Не исключено, что речь идет о взрывчатке. Поэтому вся окружающая местность в центре города была оцеплена. Началась эвакуация жителей близлежащих домов.
Российских туристов среди пострадавших в результате инцидента в германском Мюнстере не было, сообщила представитель Ростуризма Ирина Лебедева.
Между тем канцлер Ангела Меркель выразила свое соболезнование родным и близким погибших и пострадавших,а также поблагодарила спасателей за их работу. Премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашетсказал, что молится о близких погибших и тяжело раненых в этот тяжелый и ужасный день.
Комментарии16
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olegleon 07 апреля 2018 | 22:05
"Российских туристов среди пострадавших в результате инцидента в германском Мюнстере не было"
главное, чтобы потом не было среди обвиняемых.
malinanti 07 апреля 2018 | 22:09
водителем автофургона, который въехал в группу людей, сидящих около кафе в историческом центре города, был этнический немец с психическим расстройством.
***
Ну, раз этнический немец, то значит не теракт.
Хватит уже с несменяемой Меркель-4 срок подряд терактов.
kottigr1 07 апреля 2018 | 22:15
malinanti: Разве Президент Германии не Франк-Вальтер Штайнмайер ?
patrik05 07 апреля 2018 | 22:21
По новым сведения немецких СМИ, происшествие в германском городе Мюнстер не было терактом...
Не думаю что А.Меркель на радостях прыгнула в ванную с шампанским вином, но то что у ней камень с души упал - в этом я уверен на все сто. Ведь вся Европа считает её виновной в наплыве мусульман и в терактах на территории ЕС.
malinanti 07 апреля 2018 | 22:22
kottigr1: В Германии реальная власть у канцлера, а не у президента, который исполняет в основном лишь представительские функции.
kottigr1 07 апреля 2018 | 22:30
malinanti: Федеральный канцлер избирается Бундестагом по предложению Федерального президента и может быть смещён со своего поста до истечения срока полномочий только с помощью механизма конструктивного вотума недоверия. Президент назначает и увольняет министров. Федеральный канцлер имеет право издавать директивы: он «определяет директивы политики и несет за них ответственность». Федеральные министры управляют своими министерствами самостоятельно и канцлер не имеет возможности ими руководить. Главнокомандующий в стране – министр обороны (в мирное время).
malinanti 07 апреля 2018 | 22:37
kottigr1: Ну, да.
Королева Англии в немецком исполнении.
У той на бумаге тоже внушительные полномочия.
kottigr1 07 апреля 2018 | 22:55
malinanti: Понятия не имею что там с королевой в Англии, а вот в Германии все Законы подписывает именно Президент и без его подписи они не действительны.
paevg 07 апреля 2018 | 23:27
kottigr1: На встрече ГЛАВ государств j7 не Меркель Германию представляет?
nelibermot17 07 апреля 2018 | 22:39
Почему не теракт то? Он что, не умышленно въехал в людей, потеряв за рулем сознание? Не готовился заранее? (прихватив с собой пистолет) Не желал вызвать общественного резонанса? Испытывал личную неприязнь к владельцу этого конкретного кафе, куда его не приняли на работу?
master_superanalitik 07 апреля 2018 | 22:11
olegleon:
Вне всяких сомнений этот немец получил психическое расстройство из-за фальшивых западных ценностей, свалившихся на его голову вместе с мигрантами.
rern 07 апреля 2018 | 22:08
Меркель только избралась. Конечно немец.
cap_ 07 апреля 2018 | 22:49
А в это время:
Второй сын видного пэтриота и экс-главы РЖД Владимира Якунина покинул РФию.
Виктор Якунин приобрёл гражданство Кипра, вложив несколько миллионов $ в игровой бизнес страны, перебрался к папе и старшему брату в Лондон.
Русские, давайте порадуемся за семью Якуниных!
С воссоединением, пэтриоты!
malinanti 07 апреля 2018 | 22:20
Это не немец с психическими проблемами, а уставший от меркелевского режима-"мы справимся" бюргер.
zemljanka 07 апреля 2018 | 22:27
Псих прихватил несколько жизней.
Соболезнования.
leomosk16 07 апреля 2018 | 22:32
////По новым сведения немецких СМИ, происшествие в германском городе Мюнстер не было терактом
Видимо, преступником оказался немец с психическими проблемами....////
А полиция, вместо того, чтобы разобраться и бережно лечить больного человека, пристрелила его на месте....((((
Вот оно звериное лицо либерализма....((((